Tự quản an ninh trật tự ở vùng cao Bình Liêu

Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã Bình Liêu được xây dựng với những mô hình, hoạt động đa dạng, mang đặc trưng địa lý, điều kiện KT-XH, phong tục tập quán của địa bàn vùng cao, DTTS. Điều quan trọng nhất là đã cổ vũ, khuyến khích vai trò chủ động của người dân trong việc tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên.

Nếu như trước kia, “lệ làng" là những quy tắc chủ yếu quy định hành xử trong cộng đồng các DTTS ở xã Bình Liêu, thì nay hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên đáng kể. Chuyển biến này một phần đến từ các mô hình tự quản được xây dựng và duy trì góp phần đưa pháp luật về từng thôn, từng bản. Nổi bật như mô hình “Dòng họ tự quản”, "Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Khu dân cư không tệ nạn ma túy”, “Cảm hóa người lầm lỗi và giáo dục trẻ em có nguy cơ vi phạm pháp luật”...

Các lực lượng Công an, Biên phòng, Đoàn Thanh niên xã Bình Liêu phối hợp tuyên truyền trực tiếp tại hộ dân về phòng, chống buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép.

Chuyển biến từ nhận thức đã biến thành hành động, khi người dân tích cực phối hợp, tham gia, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ điều tra, xử lý tội phạm; tự nguyện cam kết không tiếp tay, không dung túng cho các hành vi vi phạm pháp luật; cùng cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề nảy sinh từ sớm, không để mâu thuẫn nội bộ kéo dài. Đặc biệt là quyết tâm đẩy lùi hủ tục, thói quen lạc hậu, hướng tới xây dựng cộng đồng thượng tôn pháp luật, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Điều đáng nói là không chỉ duy trì được những nội dung tự quản mang tính thường xuyên, liên tục như phòng ngừa trộm cắp, tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ..., các khu dân cư xã Bình Liêu còn triển khai được những hoạt động trọng tâm theo các đợt cao điểm dưới sự hướng dẫn của Công an xã.

Đơn cử trong những tháng gần đây, công tác tự quản trong các thôn hướng mạnh vào phòng tránh các nguy cơ lừa đảo, nhận diện các phương thức, thủ đoạn tinh vi của các đối tượng tội phạm. Người dân tích cực tham gia các buổi tuyên truyền do Công an xã tổ chức, được cập nhật về những tình huống lừa đảo như giả danh Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc cơ quan nhà nước để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, chiếm đoạt mã OTP, đe dọa chuyển tiền; dụ dỗ tham gia tuyển dụng trực tuyến đầu tư, kinh doanh trên các nền tảng không rõ nguồn gốc...

Người dân xã Bình Liêu tham gia buổi tuyên truyền pháp luật về thực hiện nếp sống văn minh, tiến bộ trong hôn nhân và gia đình.

Với phương châm lấy phòng ngừa làm trọng tâm và cách thức tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, liên hệ sâu với thực tiễn để phù hợp với đặc thù dân cư vùng cao..., hoạt động này đã giúp người dân nâng cao cảnh giác để tự bảo vệ an toàn, thậm chí hỗ trợ lực lượng chức năng khi phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Công tác tự quản ANTT trong cộng đồng dân cư xã Bình Liêu có sự đồng hành của lực lượng Công an và Biên phòng. Cán bộ, chiến sĩ hai lực lượng phối hợp với cán bộ thôn trực tiếp đến các hộ gia đình, tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh, phòng chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới và các hành vi vi phạm thường gặp. Nhất là thông tin cho bà con nắm rõ những phương thức, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu, tổ chức, môi giới đưa người xuất nhập cảnh trái phép; phân tích những hậu quả, nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống nhân dân. Từ đó, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân được củng cố vững chắc.

Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự và chủ quyền biên giới quốc gia, đoàn kết không tin theo lời dụ dỗ của các đối tượng xấu, không tiếp tay hoặc bao che cho những hành vi vi phạm. Trên cơ sở cam kết đồng thuận, Công an và Biên phòng thiết lập được cơ chế tiếp nhận, báo tin nhanh từ quần chúng nhân dân, để nhiệm vụ giữ gìn cuộc sống bình yên có được sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Bình Liêu hiện có 14 thôn dân cư, là nơi sinh sống của nhiều dân tộc như Kinh, Tày, Dao, Sán Chỉ..., tạo nên bản sắc văn hóa đa dạng, phong phú. Trong nhịp sống mới, vai trò tự quản của người dân càng trở nên quan trọng, góp phần giữ vững an ninh từ cơ sở, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, đẩy lùi tệ nạn khỏi đời sống... là điều kiện để chất lượng cuộc sống không ngừng được nâng cao.