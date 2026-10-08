BQL dự án đầu tư xây dựng khu vực I: Tăng tốc thi đua 90 ngày đêm

Huy động tối đa nhân lực, thiết bị; cán bộ bám công trường, nhà thầu bám tiến độ; có mặt bằng đến đâu tổ chức thi công đến đó... Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I (Ban 1) đang cụ thể hóa tinh thần thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026” của thành phố Quảng Ninh. Mục tiêu là tạo thêm khối lượng, đẩy nhanh giải ngân và đưa nguồn vốn đầu tư công sớm phát huy hiệu quả.

Những ngày đầu tháng 10, công trường Dự án tuyến đường nối QL18A, phường Hạ Long (đoạn đường Bùi Thị Xuân) với tỉnh lộ 336, phường Hà Lầm và quỹ đất xen kẹp hai bên đường luôn trong nhịp độ thi công khẩn trương. Đây là một trong 15 dự án chuyển tiếp do Ban 1 làm chủ đầu tư dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Dự án tuyến đường nối QL18A, phường Hạ Long (đoạn đường Bùi Thị Xuân) với tỉnh lộ 336, phường Hà Lầm đang được hạ cốt nền đường.

Dự án có khối lượng đào, đắp lớn, điều kiện thi công khó khăn, đi qua khu vực đông dân cư, trong khi cung đường vận chuyển đất đá đến vị trí đổ thải khá dài, Ban Giám đốc Ban 1 yêu cầu nhà thầu tập trung tối đa phương tiện cho những hạng mục quyết định đường găng tiến độ. Trên công trường, 5 máy xúc và khoảng 40 ô tô tải được huy động liên tục bốc xúc, vận chuyển đất đá, hạ cốt nền đường. Các mũi thi công được tổ chức phù hợp với điều kiện mặt bằng, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng khối lượng. Mục tiêu đến tháng 11/2026 hoàn thành hạ cốt nền, chuyển sang san nền, thi công cấp phối và các hạng mục tiếp theo.

Không khí tăng tốc cũng đang diễn ra tại Dự án đường ven biển Tây Bắc vịnh Cửa Lục kết nối từ cầu Trới 2 qua cầu Tình Yêu đấu nối vào QL279 - một trong 9 dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2027-2029. Hiện liên danh các nhà thầu tập trung thi công đường công vụ. Khu vực đầu tuyến cơ bản đã hoàn thành hạng mục này; tại khu vực giữa và cuối tuyến, các đơn vị đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để mở đường, tạo điều kiện đưa máy móc, thiết bị tiếp cận các vị trí thi công.

Cùng với nhà thầu, cán bộ kỹ thuật của Ban 1 và tư vấn, giám sát thường xuyên bám hiện trường, kiểm soát tiến độ, chất lượng; cập nhật khối lượng theo tuần. Những vị trí chậm so với cam kết được xác định nguyên nhân, yêu cầu bổ sung nhân lực, phương tiện và xây dựng phương án bù tiến độ.

Lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật Ban 1 chỉ đạo hiện trường thực hiện Dự án đường ven biển Tây Bắc vịnh Cửa Lục kết nối từ cầu Trới 2 qua cầu Tình Yêu đấu nối vào QL279.

Đến ngày 30/9/2026, tổng kế hoạch vốn giao Ban 1 làm chủ đầu tư là 5.517 tỷ đồng; trong đó kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh là 3.794 tỷ đồng, vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026 là 1.723 tỷ đồng. Riêng 24 dự án chuyển tiếp có tổng kế hoạch vốn năm 2026 trên 3.160 tỷ đồng, đến hết tháng 9 đã giải ngân 1.114 tỷ đồng. Trong đó, 15 dự án dự kiến hoàn thành trong năm nay có kế hoạch vốn 589,9 tỷ đồng, đã giải ngân 277,1 tỷ đồng.

Với 9 dự án triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2027-2029, tổng kế hoạch vốn năm 2026 trên 2.570 tỷ đồng, đến 30/9 đã giải ngân 837,6 tỷ đồng. Đối với nhóm dự án khởi công mới, tổng kế hoạch vốn năm 2026 là 486,6 tỷ đồng, đã giải ngân 253,8 tỷ đồng. Những con số trên cho thấy khối lượng vốn cần giải ngân trong quý IV còn lớn. Vì vậy, tinh thần “90 ngày đêm” không chỉ thể hiện ở số lượng máy móc, hay các mũi thi công trên công trường, mà phải được chuyển thành khối lượng nghiệm thu và giá trị giải ngân thực tế.

Theo đại diện Ban 1, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm là rà soát tiến độ đến từng dự án, gói thầu; xác định cụ thể khối lượng có thể thực hiện và giải ngân theo từng tháng, từng tuần. Các nhà thầu phải tăng nhân lực, thiết bị, tổ chức thêm mũi thi công ở những vị trí đủ mặt bằng. Đối với những dự án còn vướng mắc, cán bộ phụ trách phối hợp với địa phương và các sở, ngành xử lý sớm, không để điểm nghẽn kéo dài.

Đặc biệt, Ban 1 yêu cầu thi công phải đi cùng nghiệm thu, thanh toán. Khối lượng hoàn thành đến đâu phải nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ đến đó, tránh tình trạng công trường có sản lượng nhưng chậm chuyển thành giá trị giải ngân.

Nhà thầu thi công đường công vụ Dự án đường ven biển Tây Bắc vịnh Cửa Lục kết nối từ cầu Trới 2 qua cầu Tình Yêu đấu nối vào QL279.

Ông Nguyễn Văn Định, Phó Giám đốc Ban 1, cho biết: Trong 90 ngày đêm cuối năm, đơn vị xác định phải bám từng dự án, từng gói thầu và từng mốc tiến độ. Dự án có mặt bằng phải tăng ca, tăng kíp, bổ sung thiết bị; có khối lượng phải khẩn trương nghiệm thu, thanh toán. Ban 1 phấn đấu giải ngân ở mức cao nhất kế hoạch vốn được giao, nhưng tiến độ phải luôn gắn với chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư.

Trên công trường tuyến đường nối QL18A với tỉnh lộ 336, từng đoàn xe vẫn liên tục vận chuyển đất đá. Trên tuyến ven biển Tây Bắc vịnh Cửa Lục, đường công vụ tiếp tục được mở về phía trước. Những chuyển động ấy đang cụ thể hóa quyết tâm của Ban 1 trong 90 ngày cuối năm, đó là lấy tiến độ công trường tạo khối lượng, lấy khối lượng thúc đẩy giải ngân và đưa từng đồng vốn đầu tư công sớm trở thành những công trình phục vụ phát triển của thành phố.