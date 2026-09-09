Dồn lực cho chặng nước rút giải ngân đầu tư công

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa trực tiếp đối với tăng trưởng, bước vào giai đoạn nước rút những tháng cuối năm các Ban QLDA đầu tư xây dựng của Quảng Ninh đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các phần việc nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tạo động lực cho tăng trưởng.

Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực II đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường ven sông.

Nghị quyết số 334/NQ-HĐND (ngày 5/2/2026) của HĐND thành phố về điều chỉnh mục tiêu và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng xác định rất rõ: Để đảm bảo GRDP năm 2026 tăng trên 13%, Quảng Ninh cần tạo đột phá từ giải ngân đầu tư công, xác định đẩy mạnh giải ngân đầu tư công là điểm sáng và động lực dẫn dắt tăng trưởng…

Với vai trò là các đơn vị quản lý nhà nước, đảm nhận chủ đầu tư khối lượng lớn các công trình trên địa bàn thành phố, 2 Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực I và II (Ban QLDA khu vực I và II) đang quản lý hàng chục dự án ở nhiều lĩnh vực, từ giao thông, dân dụng - công nghiệp đến nông nghiệp. Trong đó, Ban QLDA khu vực I đang triển khai 30 dự án thi công, có 6 dự án khởi công mới trong năm 2026; đồng thời thực hiện chuẩn bị đầu tư 23 dự án đầu tư công. Ban QLDA khu vực II đang thực hiện đầu tư 26 dự án, gồm 11 dự án khởi công mới và 15 dự án chuyển tiếp, với tổng mức đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến hết tháng 8/2026 tiến độ giải ngân của cả 2 Ban QLDA hiện chưa đảm bảo kế hoạch, chỉ đạt khoảng 33%. Các nguyên nhân chính khiến còn nhiều dự án chưa đảm bảo kế hoạch giải ngân là do còn vướng mắc về GPMB, thủ tục chuẩn bị đầu tư ở một số dự án còn kéo dài do quy hoạch, quy mô đầu tư và công tác thẩm định; một số công trình gặp khó khăn về nguồn cung, giá nguyên vật liệu… Điều này đã tác động trực tiếp đến tiến độ thi công, khối lượng hoàn thành và khả năng giải ngân.

Tại cuộc làm việc với 2 Ban QLDA hồi đầu tháng 9, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ ra những hạn chế, điểm nghẽn, vướng mắc, cũng như vai trò quản lý nhà nước, điều hành của các Ban QLDA. Yêu cầu các ban phải rà soát toàn bộ danh mục dự án theo tinh thần rõ dự án, rõ khối lượng, rõ nguồn vốn, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm; xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể cho từng tháng, nhất là đối với những dự án có số vốn lớn và các công trình trọng điểm. Đồng thời, thực hiện điều chuyển khối lượng, chuyển vốn cho các dự án có dư địa giải ngân tốt hơn; thành lập tổ công tác hỗ trợ các dự án, tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong giai đoạn những tháng còn lại của năm.

Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực I đặt mục tiêu hoàn thành cải tạo, nâng cấp QL279 trong năm 2026.

Thực hiện tinh thần đó, bước vào giai đoạn tăng tốc, 2 Ban QLDA đã xác định không chỉ tập trung vào con số giải ngân, mà phải xử lý từ gốc những nguyên nhân làm chậm dòng vốn. Trước hết là rà soát cụ thể từng dự án, từng nguồn vốn, cụ thể khả năng giải ngân theo từng tháng để có phương án điều hành phù hợp. Tập trung phối hợp với các đơn vị, địa phương, tiếp tục đẩy mạnh tháo gỡ GPMB, đẩy nhanh xác định nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu.

Đối với các dự án đã có mặt bằng, yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công cuốn chiếu, tăng ca, tăng kíp, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” tại những dự án đủ điều kiện, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn và môi trường để nhanh chóng tạo khối lượng.

Một trong những giải pháp quan trọng được 2 Ban QLDA đặt ra trong giai đoạn hiện nay là chủ động điều hòa, điều chuyển vốn từ những dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có tiến độ tốt, có nhu cầu và đủ điều kiện giải ngân. Cùng với đó, xử lý các khoản tạm ứng, đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán dự án.

Mục tiêu những tháng còn lại của năm, qua rà soát Ban QLDA khu vực I đang quyết tâm hoàn thành giải ngân trên 2.100 tỷ đồng khó giải ngân theo kế hoạch ban đầu. Ban QLDA khu vực II đặt mục tiêu hoàn thành giải ngân khoảng 6.090 tỷ đồng, đạt 105% chỉ tiêu UBND thành phố giao đầu năm và khoảng 77% kế hoạch sau điều chỉnh. Riêng trong tháng 9, Ban QLDA khu vực II dự kiến giải ngân thêm khoảng 486 tỷ đồng để nâng mức thực hiện hết quý III lên 3.187 tỷ đồng.

Giai đoạn từ nay đến cuối năm, khối lượng công việc còn lại của 2 Ban QLDA là rất lớn. Tuy nhiên, với việc bám sát từng dự án, từng mốc tiến độ; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, sở, ngành, địa phương và nhà thầu, linh hoạt điều hòa nguồn lực với mục tiêu cao nhất được đặt ra là giải ngân thực chất, đúng tiến độ, đúng quy định, gắn với chất lượng và hiệu quả công trình… tin tưởng công tác giải ngân đầu tư công của các ban QLDA đảm bảo theo đúng kế hoạch đã đề ra; để từng đồng vốn đầu tư công nhanh chóng chuyển hóa thành những công trình cụ thể, tạo năng lực hạ tầng mới và đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng của Quảng Ninh trong năm 2026.