Nỗ lực thực hiện chủ đề công tác năm

Triển khai chủ đề công tác năm 2026: “Đột phá trong tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng đô thị, sớm đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương”, Quảng Ninh đã cụ thể hóa các giải pháp và đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Qua đó, tiếp tục tạo động lực hoàn thành toàn diện mục tiêu đã đề ra.

Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng trao đổi với nhà đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương

Thực hiện nhiệm vụ năm 2026 với nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen, Quảng Ninh đã cụ thể hóa từng nội dung chủ đề công tác năm. Đặc biệt, với các nhiệm vụ tạo đột phá trong tăng trưởng kinh tế, thành phố đã linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành; phát động phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số trên địa bàn” với việc chỉ đạo rà soát, cập nhật, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế hằng quý và theo chỉ đạo của Chính phủ phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm trên 13%.

Bên cạnh đó, thành phố đã chủ động xây dựng, triển khai các đề án chiến lược, làm cơ sở xác lập định hướng phát triển mới và tạo nền tảng xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ, như: Xác lập mô hình tăng trưởng mới của Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050; phát triển thành phố Quảng Ninh trong kỷ nguyên mới; thành lập cơ chế, chính sách thí điểm triển khai Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc)…

Qua đó, từng bước định hình mô hình tăng trưởng mới dựa trên KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế biển hiện đại, lấy nguồn nhân lực chất lượng cao làm nền tảng; bảo đảm phát triển hài hòa giữa các khu vực, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân… Đặc biệt, thành phố chú trọng các ngành kinh tế, phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững; thu hút có chọn lọc FDI thế hệ mới và các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng và đóng góp lớn cho ngân sách...

Tháng 8/2026, Quảng Ninh tổ chức hội nghị trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định thành lập CCN cho 17 dự án, công trình với tổng vốn đăng ký trên 28.435 tỷ đồng; khánh thành 2 dự án, khởi công 22 dự án, công trình với tổng vốn đầu tư khoảng 46.816 tỷ đồng, góp phần cụ thể hóa các định hướng chiến lược, thúc đẩy đầu tư.

Hoạt động thông thương tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh diễn ra thuận lợi.

Nhằm từng bước hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tốc độ thi công các dự án trọng điểm, như: Đường ven sông kết nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến Đông Triều; nâng cấp QL4B đoạn qua Quảng Ninh; cải tạo, nâng cấp QL279 đoạn Km0-Km8+600; đường bao biển kéo dài từ đường Trần Quốc Nghiễn đi qua cầu Bình Minh đến Cầu Bang...

Đồng thời, nghiên cứu, thúc đẩy nhiều dự án hạ tầng quan trọng mang tính chiến lược, có ý nghĩa kết nối vùng và tạo động lực phát triển dài hạn, như: Tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái; cầu Bắc Luân III; tuyến đường kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; nghiên cứu phương án chuyển đổi công năng khu bến cảng Cái Lân gắn với phát triển các khu bến cảng mới; phát triển hệ thống cảng biển quy mô lớn tại khu vực Con Ong - Hòn Nét; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án nâng cao chất lượng khu đô thị, khu dân cư hiện hữu.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố thường xuyên thực địa, đôn đốc đẩy nhanh công tác GPMB tại các dự án, công trình trọng điểm và các KCN, KKT; quyết liệt xử lý các dự án chậm triển khai, chậm tiến độ, tồn đọng... Mới đây, kiểm tra tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các nhà đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư.

Đối với Dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bạch Đằng do Công ty TNHH MTV Sửa chữa ô tô Hải Phòng làm chủ đầu tư, chủ đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai đồng bộ các hạng mục, bảo đảm tiến độ, chất lượng, sớm hoàn thiện hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Đối với Dự án đường ven sông từ nút giao Đầm Nhà Mạc đến đường tỉnh 338, các đơn vị tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026. Đối với Dự án đường đi qua KCN Sông Khoai, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, tập trung thi công các hạng mục đủ điều kiện, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong quý IV/2026…

Công ty Tuyển than Cửa Ông tăng tốc thi đua sản xuất những tháng cuối năm 2026.

Với sự quyết tâm ngay từ đầu năm, chủ đề công tác năm của thành phố đến nay đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổng thu NSNN 9 tháng ước đạt 80.327 tỷ đồng, vượt 11,91% kế hoạch 9 tháng, bằng 80,33% dự toán năm và tăng 88,28% so cùng kỳ năm 2025; khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 18,8 triệu lượt, đạt 103% kế hoạch 9 tháng, tăng 9,9% so cùng kỳ; thu hút vốn FDI ước đạt 1.314,53 triệu USD; thu hút vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách ước đạt 225.572 tỷ đồng; GRDP quý III đạt 15,04%, 9 tháng đạt 12,54%. Với kết quả này, Quảng Ninh đứng thứ nhất cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP ở cả quý III và 9 tháng năm 2026.

Ngày 1/9/2026, Quảng Ninh trở thành thành phố, tiếp tục mở không gian phát triển mới, tạo điều kiện để địa phương phát huy hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế, nâng cao năng lực quản trị và khẳng định vai trò là cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.

Những ngày này, ở khắp các đơn vị, địa phương và khu dân cư đang sôi nổi thực hiện phong trào thi đua cao điểm "90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026” do thành phố phát động. Đợt thi đua với những mục tiêu cụ thể nhằm thúc đẩy hoàn thành toàn diện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2026, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.