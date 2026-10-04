Brazil bầu tổng thống trong cuộc đua sít sao giữa ông Lula và Flávio Bolsonaro

Gần 159 triệu cử tri Brazil ngày 4/10 đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống được đánh giá là căng thẳng giữa đương kim Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva và Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro. Hai ứng cử viên có quan điểm chính trị đối lập và đều được xem là có khả năng giành chiến thắng ngay vòng đầu; nếu không ai đạt trên 50% số phiếu, hai người dẫn đầu sẽ bước vào vòng hai ngày 25/10.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva chào những người ủng hộ tại một cuộc vận động tranh cử ở Rio de Janeiro, Brazil, ngày 2/10/2026. Ảnh: AP.

Ông Lula và ông Flávio Bolsonaro đại diện cho hai khuynh hướng chính trị đối lập và đều được đánh giá có cơ hội giành chiến thắng ngay vòng đầu. Ngoài hai ứng cử viên này, còn 10 người khác tham gia tranh cử nhưng được dự báo chỉ nhận tỷ lệ phiếu thấp hơn nhiều.

Ông Flávio Bolsonaro, 45 tuổi, là con trai cựu Tổng thống cánh hữu Jair Bolsonaro và là đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đó, ông Lula, 80 tuổi, đang tham gia cuộc bầu cử tổng thống lần thứ bảy và tìm kiếm nhiệm kỳ thứ tư không liên tiếp.

Quan hệ với Mỹ trở thành một trong những vấn đề nổi bật của chiến dịch. Ông Flávio Bolsonaro nhấn mạnh sự gần gũi với chính quyền Tổng thống Trump và cho rằng Brazil cần đạt được các thỏa thuận tốt hơn với Washington, trong đó có lĩnh vực khoáng sản hiếm. Brazil ước tính sở hữu trữ lượng lên tới 21 triệu tấn, đứng thứ hai thế giới sau Trung Quốc.

Ông Lula lại nhiều lần chỉ trích Washington và cảnh báo về nguy cơ Mỹ can thiệp vào cuộc bầu cử Brazil. Những phát biểu này được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Trump áp thuế cao đối với hàng xuất khẩu Brazil, thu hồi thị thực của Đại sứ Brazil tại Washington và trừng phạt một thẩm phán Tòa án Tối cao từng chủ trì cuộc điều tra dẫn tới việc ông Jair Bolsonaro bị kết án.

Ông Bolsonaro cũng vận động với cam kết tìm cách đưa cha mình ra khỏi án tù 27 năm vì âm mưu đảo chính và đưa ông Jair Bolsonaro trở lại đời sống chính trị.

Trong khi đó, ông Lula bước vào cuộc bầu cử với sức ép ngày càng lớn từ cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và một vụ bê bối tham nhũng liên quan đến chính thẩm phán từng dẫn dắt cuộc điều tra ông Jair Bolsonaro.

Theo nhà tư vấn chính trị Thomas Traumann tại Rio de Janeiro, sự phân cực sâu sắc khiến những sai lầm vào phút chót của một trong hai ứng cử viên hoặc các đồng minh có thể tác động đáng kể tới nhóm cử tri chưa quyết định.

Bốn năm trước, ông Lula đã đánh bại ông Jair Bolsonaro với cách biệt 2,1 triệu phiếu, tương đương chưa đầy 2 điểm phần trăm. Khi đó, nhiều cử tri bất mãn với cách chính quyền Bolsonaro xử lý đại dịch COVID-19, các cuộc công kích nhằm vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tình hình kinh tế trong bối cảnh lạm phát tăng.

Trong cuộc bỏ phiếu ngày 4/10, cử tri Brazil cũng bầu thống đốc của 27 bang, thành viên các cơ quan lập pháp bang, toàn bộ 513 nghị sĩ Hạ viện liên bang và 54 trong tổng số 81 thượng nghị sĩ.