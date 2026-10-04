Ông Aleksandar Vucic khởi động chiến dịch tranh cử Thủ tướng Serbia

Hàng nghìn người ủng hộ ông Aleksandar Vucic ngày 3/10 tập trung tại nhà thi đấu trong nhà lớn nhất ở Belgrade, trong sự kiện được xem là màn khởi động cho chiến dịch tranh cử Thủ tướng Serbia. Cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn dự kiến diễn ra ngày 25/10, với các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua có thể sít sao giữa đảng của ông Vucic và các ứng cử viên do phong trào biểu tình sinh viên dẫn dắt đưa ra.

Ông Aleksandar Vucic phát biểu tại cuộc mít tinh ở Belgrade, Serbia, trong sự kiện khởi động chiến dịch tranh cử Thủ tướng của ông trước cuộc bầu cử quan trọng dự kiến diễn ra ngày 25/10. Ảnh: AP.

Hàng chục xe buýt từ nhiều nơi trên khắp Serbia đổ về khu vực quanh nhà thi đấu Belgrade Arena, đưa những người ủng hộ mang theo quốc kỳ Serbia và các biểu ngữ có hình ông Vucic tới cuộc mít tinh. Sự kiện được hàng chục kênh truyền hình trong nước phát sóng, khép lại một tuần ông Vucic đi tới nhiều thị trấn và làng mạc nhằm củng cố sự ủng hộ sau gần hai năm Serbia liên tục chứng kiến các cuộc biểu tình chống Chính phủ.

Cuộc bầu cử trước thời hạn tại Serbia đã được ấn định trước khi ông Vucic từ chức Tổng thống ngày 27/9, qua đó kết thúc nhiệm kỳ tổng thống thứ hai sớm hơn hơn 7 tháng. Các cuộc thăm dò cho thấy, cuộc đua có thể diễn ra sít sao giữa đảng của ông Vucic và nhóm ứng cử viên do phong trào biểu tình sinh viên dẫn dắt đề cử.

Do Hiến pháp Serbia không cho phép tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ ba, ông Vucic tuyên bố sau khi từ chức rằng ông sẽ dẫn dắt Đảng Tiến bộ Serbia (SNS) trong cuộc bầu cử Quốc hội. Nếu SNS giành đa số ghế, Quốc hội Serbia dự kiến sẽ bầu ông Vucic làm Thủ tướng.

Phong trào do giới trẻ hậu thuẫn mang tên Student List, lực lượng đứng sau các cuộc biểu tình, yêu cầu làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ mái che tại nhà ga đường sắt ở thành phố Novi Sad, miền Bắc Serbia, sập ngày 1/11/2024, khiến 16 người thiệt mạng. Student List quy tụ các giáo sư đại học, giáo viên, chuyên gia và nhiều nhân vật thuộc các khuynh hướng chính trị khác nhau. Từ các yêu cầu về công lý và chống tham nhũng, phong trào này đã phát triển thành một lực lượng chính trị trên phạm vi toàn quốc.

Mục tiêu của Student List sẽ tìm cách chấm dứt 14 năm cầm quyền của lực lượng do ông Vucic lãnh đạo. Bản thân ông Vucic đã giữ cương vị thủ tướng hoặc tổng thống Serbia trong 12 năm qua.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng tại Serbia, với nhiều thông tin về các vụ việc và xô xát tại những sự kiện vận động tranh cử. Serbia hiện là nước ứng cử gia nhập Liên minh châu Âu (EU), song tiến trình này đã đình trệ trong thời gian ông Vucic cầm quyền.