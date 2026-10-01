Tổng thống Donald Trump công bố khoản đầu tư 54 tỷ USD của Hàn Quốc vào Alaska trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Ngày 30/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch đầu tư khoảng 54 tỷ USD của Hàn Quốc vào dự án xuất khẩu khí đốt tự nhiên tại Alaska, bang đang có cuộc đua Thượng viện sít sao. Đây là lần thứ hai chỉ trong ba ngày ông Trump quảng bá một dự án đầu tư nước ngoài quy mô lớn tại bang nơi ứng cử viên Cộng hòa đang đối mặt cạnh tranh mạnh trước bầu cử giữa kỳ tháng 11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch đầu tư 54 tỷ USD của Hàn Quốc vào lĩnh vực năng lượng tại Nhà Trắng, Washington, Mỹ. Ảnh: AP.

Thông báo được đưa ra tại Nhà Trắng với sự tham dự của Thượng nghị sĩ Cộng hòa Dan Sullivan, người từ lâu ủng hộ dự án và vận động thu hút đầu tư từ Hàn Quốc. Hiện chưa rõ Chính phủ Hàn Quốc sẽ phê duyệt dự án trong thời gian bao lâu và mức đầu tư cuối cùng sẽ là bao nhiêu.

Khoản đầu tư nằm trong các cam kết được đưa ra theo thỏa thuận thương mại Mỹ - Hàn Quốc năm 2025. Theo thỏa thuận, Hàn Quốc cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ để đổi lấy việc Washington giảm thuế đối với ô tô, phụ tùng ô tô và một số hàng hóa khác của Hàn Quốc xuống 15%.

Theo Nhà Trắng, dự án gồm tuyến đường ống khí đốt dài 1.300 km, nối khu vực North Slope ở phía bắc Alaska với một cảng xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng ở miền nam bang. Chính quyền cho rằng khi hoàn thành, dự án có thể giúp giảm chi phí năng lượng cho người dân Alaska nhờ cung cấp nguồn khí ổn định và an toàn hơn.

Các quan chức cho biết việc xây dựng đường ống dự kiến kéo dài ba năm. Hoạt động xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng có thể bắt đầu hai năm sau đó, với điều kiện dự án huy động đủ nguồn vốn cần thiết.

Thông báo về Alaska là lần thứ hai trong ba ngày ông Trump công bố một dự án đầu tư quy mô lớn tại bang có cuộc đua Thượng viện cạnh tranh. Hai ngày trước, ông công bố kế hoạch xây dựng nhà máy thép trị giá 15 tỷ USD tại Iowa do một công ty ở Minnesota thuộc sở hữu của một tập đoàn công nghiệp Ấn Độ thực hiện.

Tại Alaska, ông Sullivan đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba và đối mặt với bà Mary Peltola của đảng Dân chủ, cựu thành viên Hạ viện. Tại Iowa, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Ashley Hinson đang cạnh tranh với nghị sĩ bang Josh Turek của đảng Dân chủ để giành ghế Thượng viện mà Thượng nghị sĩ Cộng hòa Joni Ernst sẽ để lại khi nghỉ hưu.

Alaska và Iowa đều nằm trong số các bang mà đảng Dân chủ nhắm tới trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026. Đảng Dân chủ cần tăng ròng 4 ghế trong Thượng viện 100 thành viên để giành lại thế đa số.

Các thông báo đầu tư được đưa ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa chịu sức ép trước bầu cử giữa kỳ, trong khi cử tri tiếp tục lo ngại về kinh tế và giá nhiên liệu ở gần mức kỷ lục do ảnh hưởng của xung đột Trung Đông.

Theo cuộc thăm dò cuối tháng 7 của Trung tâm Nghiên cứu Các vấn đề Công cộng AP-NORC, khoảng một phần ba người Mỹ được hỏi tán thành cách Tổng thống Trump điều hành kinh tế, trong khi khoảng 7/10 đánh giá tình hình kinh tế là kém.

Ông Trump cho biết sẽ dành phần lớn khoảng 30 ngày tới để vận động trước bầu cử giữa kỳ, với các chuyến đi đầu tiên tới Texas, Alabama, Ohio và Nebraska.