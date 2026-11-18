Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 Canoeing giành HCV thứ 2 cho thể thao Quảng Ninh

Sau HCV "mở hàng" ngày 17//11, hai VĐV Đua thuyền Canoeing Lý Thị Cầm và Bùi Mai Hạnh tiếp tục mang về tin vui cho Đoàn Thể thao Quảng Ninh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 tại TP Hồ Chí Minh.

Theo thông tin từ đoàn thể thao Quảng Ninh thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, ở nội dung chung kết thuyền K2 cự ly 500m nữ diễn ra sáng 18/11 tại hồ Đá Bàng (TP Hồ Chí Minh), 2 tay chèo Quảng Ninh Lý Thị Cầm và Bùi Mai Hạnh đã thi đấu nỗ lực, xuất sắc giành HCV, nâng tổng số HCV của Đoàn Thể thao Quảng Ninh tại Đại hội lên con số 2.

Đáng nói, ở nội dung này, Đua thuyền Quảng Ninh gặp sự canh tranh lớn với sự góp mặt của các đội thuyền mạnh đến từ nhiều địa phương.

Hai tay chèo Quảng Ninh Lý Thị Cầm và Bùi Mai Hạnh giành HCV và nhận thưởng nóng động viên tinh thần. (Ảnh: Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh).

Trước đó, ngày 17/11, đội tuyển Canoeing Quảng Ninh đã giành HCV đầu tiên ở nội dung thuyền K4 1.000m nữ, với sự góp mặt của 4 VĐV Nguyễn Thị Đào, Bùi Mai Hạnh, Đinh Thị Trang và Lý Thị Cầm. Như vậy, cả Lý Thị Cầm và Bùi Mai Hạnh đều đã đóng góp vào 2 tấm HCV của đội tuyển tại Đại hội năm nay.

Tính đến ngày 18/11, đội tuyển Canoeing Quảng Ninh đã giành tổng cộng 5 huy chương, gồm 2 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ, tiếp tục khẳng định thế mạnh của đua thuyền Quảng Ninh.

Theo lịch thi đấu, phân môn Canoeing sẽ kết thúc vào ngày 20/11. Với những kết quả tích cực bước đầu, các tay chèo Quảng Ninh tiếp tục hướng tới những nội dung còn lại, phấn đấu giành thêm huy chương cho đoàn.