309 VĐV Quảng Ninh tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, đoàn thể thao Quảng Ninh dự kiến có 309 VĐV cùng 43 HLV tham gia 22 môn thi đấu, phấn đấu giành 54 huy chương (27 HCV, 10 HCB, 17 HCĐ).

So với Đại hội năm 2022, số môn tham dự giảm 5, số VĐV giảm 10. Ở kỳ Đại hội trước, Quảng Ninh giành 69 huy chương (21 HCV, 13 HCB, 35 HCĐ), xếp thứ 12 toàn đoàn. Như vậy, dù mục tiêu tổng số huy chương năm nay thấp hơn 15 chiếc, chỉ tiêu HCV lại tăng 6 chiếc.

Đội tuyển đua thuyền Canoeing Quảng Ninh thi đấu thành công, giành 5 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022. (Ảnh minh họa).

Việc thực hiện mục tiêu này không dễ dàng khi chương trình thi đấu Đại hội lần thứ X cắt giảm một số nội dung vốn là thế mạnh của Quảng Ninh ở các môn lặn, nhảy cầu, bắn cung, đua thuyền...

Tại Đại hội năm 2022, riêng môn Canoeing đóng góp 5 HCV, nhảy cầu giành 3 HCV. Ngoài ra, trước đó, một số VĐV còn làm nhiệm vụ cùng Đội tuyển quốc gia nên công tác hội quân, hoàn thiện đội hình và chuẩn bị chuyên môn phải được tính toán kỹ lưỡng.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X dự kiến diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12/2026, với TP Hồ Chí Minh là địa phương đăng cai chính.