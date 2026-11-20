Canoeing giành HCV thứ 3 cho Đoàn Thể thao Quảng Ninh tại ĐHTT 2026

Ngày 19/11, ngày thi đấu thứ 5 môn Đua thuyền, đội tuyển Canoeing Quảng Ninh tiếp tục thi đấu xuất sắc, giành HCV nội dung thuyền K4 500m nữ, mang về tấm HCV thứ 3 cho Đoàn thể thao Quảng Ninh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Ở nội dung chung kết thuyền K4 500m nữ diễn ra tại hồ Đá Bàng (TP Hồ Chí Minh), 4 tay chèo Nguyễn Thị Đào, Bùi Mai Hạnh, Đinh Thị Trang và Lý Thị Thủy đã thi đấu nỗ lực, xuất sắc giành HCV. Đây cũng là tấm HCV thứ 3 của đội tuyển Canoeing Quảng Ninh tại Đại hội năm nay, tiếp tục khẳng định thế mạnh của đua thuyền Quảng Ninh.

Bốn tay chèo Quảng Ninh xuất sắc cán đích đầu tiên, giành HCV nội dung thuyền K4 500m nữ. (ảnh: (Ảnh: Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh).

Ở các nội dung Canoeing, Quảng Ninh gặp sự cạnh tranh quyết liệt của nhiều đội thuyền mạnh đến từ Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Ninh Bình...

Cùng ngày, ở nội dung thuyền K2 500m hỗn hợp nam nữ, hai VĐV Lý Thị Cầm và Đặng Ngọc Quỳnh giành thêm 1 HCĐ với thành tích 2 phút 04 giây 48.

Trước đó, ngày 17/11, Canoeing Quảng Ninh giành HCV đầu tiên ở nội dung thuyền K4 1.000m nữ. Tiếp đó, ngày 18/11, hai VĐV Lý Thị Cầm và Bùi Mai Hạnh giành HCV thuyền K2 500m nữ.

Các VĐV Quảng Ninh được khen thưởng, động viên sau thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. (ảnh: Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh).

Những tấm HCV liên tiếp của các tay chèo Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vai trò của Canoeing, một trong những môn thế mạnh, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Quảng Ninh tại Đại hội năm nay.