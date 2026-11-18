Canoeing giành HCV đầu tiên cho thể thao Quảng Ninh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Sáng 17/11, đội tuyển Đua thuyền Canoeing Quảng Ninh xuất sắc giành HCV nội dung thuyền K4 1.000m nữ, mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Quảng Ninh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Bốn VĐV xuất sắc mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Quảng Ninh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 (Ảnh: Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh).

Ở nội dung thi đấu thuyền 4-1.000m, 4 VĐV Nguyễn Thị Đào, Bùi Mai Hạnh, Đinh Thị Trang và Lý Thị Cầm đã cán đích đầu tiên với thành tích 4 phút 14 giây 18, vượt qua đội Ninh Bình (4 phút 20 giây 11) giành HCB và Thái Nguyên (4 phút 26 giây 09) giành HCĐ.

Theo cập nhật, sau các nội dung thi đấu cự ly 1.000m, Canoeing Quảng Ninh đã giành tổng cộng 4 huy chương, gồm 1 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ. Đây là kết quả khởi đầu đáng khích lệ của một trong những môn thế mạnh của thể thao Quảng Ninh.

Đội tuyển được thưởng nóng nhằm động viên, khích lệ tinh thần các VĐV. (Ảnh: Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh)

Môn đua thuyền khởi tranh từ ngày 15/11 tại hồ Đá Bàng (TP Hồ Chí Minh). Theo lịch, Canoeing thi đấu đến ngày 20/11, tiếp đó là các nội dung Rowing và đua thuyền truyền thống. Những kết quả bước đầu tạo động lực để các đội tuyển Quảng Ninh tiếp tục tranh tài, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tại Đại hội năm nay.