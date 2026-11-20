VĐV Quảng Ninh giành HCV thứ 5 tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Trong ngày thi đấu 20/11, đội tuyển Đua thuyền Canoeing Quảng Ninh tiếp tục thi đấu xuất sắc, giành thêm 1 HCV nội dung thuyền K4-200m nữ.

Thông tin từ đoàn thể thao Quảng Ninh tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026, ở nội dung chung kết thuyền K4-200m nữ diễn ra tại hồ Đá Bàng (TP Hồ Chí Minh), 4 tay chèo Nguyễn Thị Đào, Bùi Mai Hạnh, Nguyễn Thị Mai và Lý Thị Thủy đã thi đấu nỗ lực, phối hợp ăn ý, xuất sắc giành HCV. Đây là tấm HCV thứ 4 của đội tuyển Canoeing Quảng Ninh tại Đại hội năm nay.

4 tay chèo Quảng Ninh xuất sắc giành HCV nội dung K4-200m nữ, nhận lời động viên, chúc mừng và thưởng nóng từ ông Vũ Sơn Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Ảnh: Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh).

Khép lại 6 ngày tranh tài, đội tuyển Canoeing Quảng Ninh giành tổng cộng 9 huy chương, gồm 4 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ. Đây là kết quả ấn tượng, tiếp tục khẳng định thế mạnh của Đua thuyền Quảng Ninh tại đấu trường thể thao toàn quốc.

Trước đó, ngày 19/11, đội tuyển Vovinam Quảng Ninh cũng mang về 1 HCV ở nội dung đối kháng nam hạng cân trên 85kg đến 90kg. Trong trận chung kết gặp võ sĩ Đà Nẵng, Nguyễn Hữu Toàn đã thi đấu quyết tâm, tung đòn quyết định hạ knock-out đối thủ ngay đầu hiệp 2, giành chiến thắng thuyết phục. Đây là HCV đầu tiên của Vovinam Quảng Ninh tại Đại hội năm nay.

Như vậy, với tin vui liên tiếp từ các nội dung thế mạnh, tới điểm hiện tại, thể thao Quảng Ninh đã giành được 5 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026.

VĐV Nguyễn Hữu Toàn thi đấu xuất sắc giành HCV về cho thể thao Quảng Ninh. (Ảnh: Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh).

Tiếp nối thành tích của Canoeing, các tay chèo Quảng Ninh sẽ bước vào tranh tài ở môn Rowing trong những ngày tới, tiếp tục hướng tới mục tiêu giành thêm huy chương cho Đoàn Thể thao Quảng Ninh.