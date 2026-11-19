Chelsea đánh bại PSG, tạm dẫn đầu Champions League nữ

Chelsea vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng UEFA Champions League nữ sau chiến thắng 1-0 trước Paris Saint-Germain (PSG) ngày 18/11, nhờ bàn thắng ở phút 87 của hậu vệ Veerle Buurman. Cùng ngày, Man City, Real Madrid và Juventus đều giành chiến thắng, tiếp tục cuộc đua giành vé vào vòng tứ kết.

Thủ môn Katarzyna Kiedrzynek của Paris Saint-Germain (trái) cản phá pha dứt điểm của Alyssa Thompson bên phía Chelsea trong trận đấu UEFA Champions League nữ

﻿tại London, Anh, ngày 18/11/2026. Ảnh: AP

Bàn thắng quyết định của Buurman đến từ tình huống lộn xộn trước khung thành PSG sau một quả phạt góc. Kết quả giúp Chelsea, đội đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia Anh và chưa thua tại Champions League mùa này, tạm chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng với khoảng cách một điểm so với OL Lyonnes và đương kim vô địch Barcelona.

Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu của Chelsea có thể thay đổi sau loạt trận ngày 19/11, khi Lyonnes làm khách trên sân Arsenal, nhà vô địch châu Âu năm 2025, còn Barcelona tiếp đón Servette. Barcelona và Lyonnes hiện cùng ghi được 20 bàn thắng, nhiều nhất giải đấu.

Chiến thắng trước PSG cũng giúp Chelsea duy trì thành tích chưa để thủng lưới sau 5 trận tại Champions League mùa này. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Sonia Bompastor mới ghi được 4 bàn thắng và từng đứng trước nguy cơ phải chấp nhận trận hòa không bàn thắng thứ ba.

Trong trận đấu ngày 18/11, thủ môn Katarzyna Kiedrzynek của PSG đã có pha cứu thua xuất sắc trước cú đánh đầu của Sjoeke Nusken. Tuy nhiên, từ quả phạt góc ngay sau đó, Buurman xoay người dứt điểm ghi bàn thắng duy nhất cho Chelsea.

Trận đấu còn ghi dấu màn ra mắt Champions League của cầu thủ dự bị Alyssa Charlier bên phía PSG, chỉ bốn ngày sau sinh nhật lần thứ 16. Kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân tại giải hiện thuộc về Ines Sebayang của Servette, được thiết lập năm 2021 khi cô còn khoảng bốn tuần nữa mới tròn 16 tuổi.

Ở trận đấu khác, Man City đánh bại Hacken 2-0 ngay trên sân khách tại Thụy Điển, nhờ hai bàn thắng trong hiệp hai của Lauren Hemp và Khadija Shaw. Hemp mở tỷ số ở phút 56 khi bóng từ pha phá bóng của đối phương bật trúng ống chân cô rồi đi vào góc lưới. Đến phút 77, Shaw thoát xuống và dứt điểm kỹ thuật qua thủ môn Jennifer Falk, ấn định chiến thắng cho đội bóng Anh. Hacken sau đó tránh được bàn thua thứ ba khi thủ môn Falk cản phá thành công quả phạt đền của Mary Fowler ở những phút bù giờ cuối trận.

Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Man City tại Champions League, sau khi đội bóng trải qua ba trận hòa trước các đối thủ mạnh ở giai đoạn đầu. Đại diện nước Anh sẽ tiếp đón đội cuối bảng Austria Vienna trong lượt trận tháng 12.

Trong khi đó, Real Madrid giành chiến thắng 3-1 trước Inter Milan nhờ hai bàn thắng muộn của cầu thủ vào sân thay người Signe Bruun. Inter Milan phải thi đấu thiếu người từ trước khi hiệp một kết thúc.

Juventus cũng ghi hai bàn thắng ở những phút cuối để đánh bại OH Leuven 2-0, khiến đại diện Bỉ tiếp tục chưa có chiến thắng nào tại giải.

Sau loạt trận ngày 18/11, Man City và Real Madrid lần lượt đứng thứ tư và thứ năm trên bảng xếp hạng gồm 18 đội, cùng kém Chelsea hai điểm.

Vòng đấu thứ sáu, cũng là lượt cuối của giai đoạn đấu bảng, sẽ diễn ra đồng loạt vào ngày 16/12. Bốn đội dẫn đầu bảng xếp hạng chung cuộc sẽ giành quyền trực tiếp vào tứ kết, trong khi các đội từ vị trí thứ 5 đến thứ 12 phải thi đấu vòng play-off để tranh những suất còn lại.