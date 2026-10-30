Juventus thắng đậm, cải thiện vị trí tại Champions League nữ

Juventus giành chiến thắng thứ hai sau 3 lượt trận tại Champions League nữ khi đánh bại Austria Vienna 4-1 hôm 29/10. Trong khi đó, Barcelona hướng tới mục tiêu nối dài chuỗi trận toàn thắng khi bước vào cuộc đối đầu với HB Køge.

Chủ tịch CLB Barcelona Joan Laporta phát biểu sau khi nhận giải “CLB nữ xuất sắc

﻿nhất năm 2026” tại lễ trao giải Quả bóng vàng, tổ chức ở Nhà hát London Palladium, London, Anh, ngày 26/10/2026. Ảnh: AP

Chiến thắng trên sân Austria Vienna giúp Juventus vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu khác, Paris FC bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng đầu tiên khi để Häcken, đội đang đứng cuối bảng, gỡ hòa 1-1 ở những phút bù giờ cuối cùng.

Đương kim vô địch Barcelona làm khách trên sân của HB Køge tại Đan Mạch trong bối cảnh vừa được vinh danh là CLB nữ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Quả bóng vàng ở London.

Nếu giành chiến thắng, Barcelona sẽ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, vượt qua OL Lyonnes, Arsenal và Chelsea. Cả ba đội này đều đang có 7 điểm sau 3 lượt trận.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Manchester City tiếp đón Paris Saint-Germain (PSG). Trước đó trong tháng này, hai đội nam của Man City và PSG cũng chạm trán tại Champions League, với chiến thắng 4-2 thuộc về nhà đương kim vô địch PSG.