Barcelona và Lyon cùng dẫn đầu Champions League nữ sau loạt trận thắng

Barcelona và OL Lyonnes tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng tại Champions League nữ sau khi cùng giành chiến thắng trong loạt trận ngày 19/11. Barcelona đánh bại Servette 6-0, trong khi Lyon vượt qua Arsenal 2-0, giúp hai đội tiếp tục bằng điểm ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Chủ tịch CLB Barcelona Joan Laporta phát biểu sau khi nhận giải “CLB nữ xuất sắc nhất

﻿năm 2026” tại lễ trao giải Quả bóng vàng, tổ chức ở Nhà hát London Palladium, London, Anh. Barcelona từng bốn lần vô địch giải Champions League nữ. Ảnh: AP

Barcelona, đội từng bốn lần vô địch giải đấu, thể hiện sức mạnh vượt trội trước đại diện Thụy Sĩ Servette. Tiền vệ Aitana Bonmatí, chủ nhân ba Quả bóng vàng nữ, mở tỷ số trước khi Clàudia Pina và Esmee Brugts ghi thêm hai bàn trong hiệp một. Sang hiệp hai, Caroline Graham Hansen nâng tỷ số lên 4-0 từ chấm phạt đền. Pina tiếp tục ghi hai bàn để hoàn tất cú hat-trick, ấn định chiến thắng 6-0 cho đội bóng Tây Ban Nha.

Trong khi đó, Lyon, đội giữ kỷ lục tám lần vô địch Champions League nữ và là á quân mùa trước, giành chiến thắng 2-0 trên sân của Arsenal, nhà vô địch năm 2025. Jule Brand đưa đại diện Pháp vượt lên giữa hiệp một. Melchie Dumornay sau đó ghi bàn thứ hai bằng cú dứt điểm vào góc cao khung thành, sau pha khống chế và kiến tạo của Marie-Antoinette Katoto.

Sau năm trận, Barcelona đã ghi 26 bàn và dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại. Lyon bám sát với 22 bàn thắng và chưa để thủng lưới lần nào, cho thấy cả hai tiếp tục là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Thất bại đầu tiên khiến Arsenal đứng thứ tám trong bảng xếp hạng gồm 18 đội trước lượt trận cuối ngày 16/12, khi tất cả các đội sẽ thi đấu cùng giờ. Theo thể thức giải, bốn đội dẫn đầu giành quyền trực tiếp vào tứ kết, dự kiến bắt đầu ngày 3/2, trong khi các đội xếp từ thứ năm đến thứ 12 phải tham dự vòng play-off loại trực tiếp.

Ở các trận đấu khác, Bayern Munich giành chiến thắng 4-0 trên sân Austria Vienna, qua đó vươn lên vị trí thứ ba nhờ hơn Chelsea về hiệu số bàn thắng bại, trước cuộc đối đầu Barcelona trên sân nhà. Klara Buhl mở tỷ số ở phút 27, trước khi Pernille Harder nhân đôi cách biệt ngay trước giờ nghỉ. Trong hiệp hai, Alara và Sophie Proost lần lượt ghi bàn, hoàn tất chiến thắng đậm cho đại diện Đức.

Roma cũng giành chiến thắng kịch tính 3-2 trên sân Benfica nhờ bàn thắng trong thời gian bù giờ của tiền đạo người Phần Lan Sofia Jahnukainen. Kết quả giúp đội bóng Italy vươn lên vị trí thứ chín, chỉ kém Arsenal một điểm.

Tại Paris, Paris FC đánh bại HB Koge của Đan Mạch 2-1. Sau khi Catherine Paulson mở tỷ số cho đội khách và Sheika Scott gỡ hòa, Celina Ould Hocine ghi bàn quyết định từ pha đá bồi sau quả phạt đền bị cản phá trong thời gian bù giờ.