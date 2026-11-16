Nike thay Adidas cung cấp bóng thi đấu Champions League từ năm 2027

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) ngày 16/11 xác nhận Nike sẽ trở thành nhà cung cấp bóng thi đấu chính thức cho Giải bóng đá vô địch các CLB châu Âu Champions League từ năm 2027, chấm dứt 26 năm hợp tác với Adidas. Thỏa thuận mới có thời hạn bốn mùa giải và áp dụng cho toàn bộ các giải đấu cấp câu lạc bộ do UEFA tổ chức.

Tiền đạo Harry Kane của Bayern Munich dứt điểm trong trận đấu Champions League giữa Bayern Munich và Arsenal tại Munich, Đức. Ảnh: AP

Theo UEFA, Nike đã bước vào quá trình đàm phán độc quyền từ tháng 4 với đơn vị phụ trách khai thác thương mại các giải đấu cấp câu lạc bộ châu Âu, một công ty con của Relevent có trụ sở tại Mỹ. Relevent được chỉ định đảm nhiệm vai trò này từ năm ngoái thông qua liên doanh thương mại giữa UEFA và tổ chức Các câu lạc bộ bóng đá châu Âu EFC, đơn vị ngày càng có ảnh hưởng lớn trong hoạt động điều hành và kinh doanh bóng đá châu Âu.

Sự thay đổi nhà cung cấp bóng thi đấu diễn ra trong bối cảnh UEFA đang điều chỉnh các thỏa thuận tài trợ lâu năm. Doanh thu từ bản quyền truyền hình và tài trợ của các giải đấu cấp câu lạc bộ nam do UEFA tổ chức được dự báo vượt 5 tỷ euro (khoảng 5,5 tỷ USD) từ mùa giải tới.

Adidas đã cung cấp bóng thi đấu chính thức cho Champions League từ năm 2001, nổi bật với thiết kế các ngôi sao đặc trưng gắn liền với hình ảnh giải đấu. Mẫu bóng này sẽ được sử dụng lần cuối trong trận chung kết mùa giải hiện tại, dự kiến diễn ra ngày 5/6/2027 tại Madrid (Tây Ban Nha).

Nike từng đảm nhiệm vai trò cung cấp bóng thi đấu cho Champions League trong giai đoạn 1997-2001, trước khi Adidas tiếp quản. Việc ký kết thỏa thuận mới đánh dấu sự trở lại của thương hiệu thể thao Mỹ tại giải đấu cấp câu lạc bộ hàng đầu châu Âu sau 26 năm.

Relevent được đồng sáng lập bởi Stephen Ross, chủ sở hữu đội bóng bầu dục Miami Dolphins. Ngoài các giải đấu cấp câu lạc bộ, công ty này còn có hợp đồng dài hạn với UEFA về khai thác quyền thương mại các giải đấu dành cho đội tuyển quốc gia.