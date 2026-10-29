Chelsea đánh bại Roma 2-0, Bayern ngược dòng hòa Real Madrid 2-2 tại Champions League nữ

Chelsea giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Roma nhờ các pha kiến tạo của Wieke Kaptein cho hai hậu vệ Ellie Carpenter và Kadeisha Buchanan. Trong khi đó, Bayern Munich ngược dòng cầm hòa Real Madrid 2-2 ở lượt trận hôm 28/10 tại Champions League nữ.

Hậu vệ Kadeisha Buchanan của Chelsea ăn mừng sau khi ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà trong trận đấu thuộc Champions League nữ giữa Chelsea và Roma tại London, Anh, ngày 28/10/2026. Ảnh: AP

Chelsea tiếp tục giữ sạch lưới sau 3 trận, trong khi Roma vẫn chưa ghi được bàn thắng nào.

Phút 51, từ đường chuyền của Kaptein, Ellie Carpenter dứt điểm chéo góc, đưa Chelsea vượt lên dẫn trước. Đến phút 89, tiền vệ người Hà Lan tiếp tục kiến tạo bằng quả tạt để Kadeisha Buchanan đánh đầu ấn định chiến thắng 2-0.

Sau trận hòa không bàn thắng với OL Lyonnes, đội bóng giàu thành tích nhất giải với 8 lần vô địch, ở lượt trận trước, Chelsea hiện có 7 điểm, trong khi Roma mới giành được 1 điểm.

Real Madrid đánh rơi chiến thắng

Real Madrid có trận hòa thứ ba liên tiếp tại giải đấu, dù từng nắm lợi thế lớn trước Bayern Munich.

Athenea mở tỷ số từ sớm, trước khi tiền đạo Lineth Beerensteyn đánh đầu cận thành, giúp đội bóng Tây Ban Nha dẫn 2-0 vào giữa hiệp một. Đáng chú ý, Beerensteyn ghi bàn vào lưới đội bóng cũ.

Tuy nhiên, Bayern không bỏ cuộc. Phút 31, tiền đạo người Tây Ban Nha Edna Imade đánh đầu ghi bàn rút ngắn tỷ số sau một tình huống phạt góc. Đầu hiệp hai, tiền vệ người Nhật Bản Momoko Tanikawa ghi bàn gỡ hòa 2-2, giúp đội bóng Đức giành lại 1 điểm.

Sau trận đấu này, Bayern có 5 điểm.

Servette tìm lại niềm vui chiến thắng

Sau khi để thủng lưới tới 13 bàn trong 2 trận đầu tiên, nhà vô địch Thụy Sĩ Servette đã có chiến thắng đầu tiên tại giải với tỷ số 5-1 trước OH Leuven, đội bóng Bỉ chưa giành được điểm nào.

Tiền vệ Paola Hernández và tiền đạo Gloria Marinelli mỗi người lập cú đúp, trong khi Joana Marchão ghi bàn còn lại, khép lại chiến thắng cách biệt cho Servette.

Trong các trận đấu muộn hôm 28/10, Arsenal, nhà đương kim vô địch năm 2025, đối đầu Benfica, còn OL Lyonnes tiếp đón Inter Milan.

Champions League nữ có 6 lượt trận ở giai đoạn này. Bốn đội đứng đầu bảng xếp hạng sẽ giành vé trực tiếp vào tứ kết, trong khi các đội xếp từ thứ 5 đến thứ 12 phải thi đấu vòng play-off tranh suất vào vòng knock-out.

Thử thách lớn chờ HB Køge

Ở loạt trận hôm 29/10, đội bóng Đan Mạch HB Køge sẽ phải tìm cách ngăn cản Barcelona khi tiếp đón nhà đương kim vô địch trên sân nhà.

Barcelona từng đánh bại Lyon 4-0 trong trận chung kết mùa trước, qua đó giành chức vô địch châu Âu thứ ba trong vòng 4 mùa giải.

Ở các trận đấu khác, Manchester City tiếp đón Paris Saint-Germain, Juventus làm khách trên sân của Austria Vienna, còn Paris FC đối đầu đội bóng Thụy Điển Häcken tại sân Stade Charlety.