Tổng thống Donald Trump: Mỹ sẽ không nối lại các cuộc tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/10 tuyên bố Washington sẽ không nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, trong bối cảnh hai bên tiếp tục duy trì các cuộc đàm phán gián tiếp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Trong những ngày qua, ông Trump cho biết tin tưởng hai bên có thể đạt được giải pháp cho cuộc xung đột ngay trước hoặc sau bầu cử, song vẫn để ngỏ khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 8/10, ông Trump khẳng định Mỹ “sẽ không tấn công Iran vào bất kỳ thời điểm nào trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11”, đồng thời cho biết phía Mỹ đang có “các cuộc thảo luận mang tính xây dựng” với Iran.

Mỹ và Iran hồi tháng 6 đạt được thỏa thuận tạm thời, hướng tới thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày và tạo khuôn khổ cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, thỏa thuận nhanh chóng đổ vỡ khi các hoạt động quân sự tiếp diễn và hai bên bất đồng về quyền kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến hàng hải từng vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu toàn cầu trước xung đột.

Các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc sau khi ông Trump cuối tháng trước bác đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển trong vòng 7 ngày nếu Mỹ đáp ứng một số điều kiện. Iran sau đó cho biết đã nhận được đề xuất phản hồi từ Mỹ. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 8/10 nói Tehran dự kiến đưa ra phản hồi chính thức trong vài ngày tới.

Ông Trump cho biết đặc phái viên Steve Witkoff vẫn duy trì các cuộc đàm phán gián tiếp với giới chức Iran, nhưng chưa đưa ra cam kết về thời điểm chấm dứt xung đột.

Mỹ cho biết đang hỗ trợ các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, trong khi các biện pháp hạn chế hàng hải của nước này ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Tehran gần đây cũng gia tăng các vụ việc liên quan đến tàu chở dầu tại khu vực. Hoạt động vận tải biển qua eo biển vẫn thấp hơn đáng kể so với trước xung đột, trong khi việc vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng và các sản phẩm nhiên liệu cũng bị ảnh hưởng.

Tình hình khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp khi Ả rập Xê út và chính phủ Yemen tiến hành chiến dịch nhằm đẩy lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn khỏi eo biển Bab el-Mandeb, một tuyến hàng hải quan trọng khác. Lực lượng Houthi sau đó tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào sân bay cùng cơ sở hạ tầng trọng yếu tại Ả rập Xê út.

Trong khi đó, Mỹ tiếp tục tăng cường lực lượng tại khu vực. Giới chức nước này cho biết tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng hàng nghìn binh sĩ có thể tới khu vực sớm nhất vào cuối tháng 10. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra cùng ngày tàu sân bay USS Abraham Lincoln trở về căn cứ tại San Diego sau thời gian triển khai dài kỷ lục để hỗ trợ chiến dịch quân sự liên quan đến Iran.