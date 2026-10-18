Phong trào “Không có vua” tại Mỹ kêu gọi cử tri bỏ phiếu sớm trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Ngày 17/10, mạng lưới No Kings (Không có vua) - phong trào phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump, tổ chức hàng loạt cuộc tuần hành tại các thành phố và cộng đồng trên khắp nước Mỹ nhằm vận động cử tri bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ban tổ chức dự kiến triển khai hàng trăm sự kiện và khẳng định các hoạt động này không mang tính đảng phái. Tuy nhiên, các cuộc tuần hành này tiếp nối gần hai năm biểu tình của phong trào No Kings và quy tụ những người bất bình với chính quyền Tổng thống Trump.

Người biểu tình tập trung tại Đài tưởng niệm Lincoln trong cuộc biểu tình “Không có vua” (No Kings) ở thủ đô Washington, Mỹ, ngày 17/10/2026. Ảnh: AP

Tại Đài tưởng niệm Lincoln ở thủ đô Washington, một ban nhạc biểu diễn trước đám đông ước tính vài trăm người. Bất chấp thời tiết se lạnh, nhiều người vẫn nhảy múa theo tiếng nhạc. Người biểu tình giương cao các khẩu hiệu như “Hãy bỏ phiếu sớm” và “Đừng xâm phạm quyền bầu cử của tôi!”.

Trong cuộc tuần hành tại thành phố Atlanta, nghị viên Hội đồng thành phố Michael Julian Bond kêu gọi người tham gia vận động những người khác đi bỏ phiếu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Ông Bond nhấn mạnh: “Hiến pháp trao cho các bạn một quyền lực, đó là quyền bỏ phiếu. Các bạn có sử dụng quyền lực ấy không?”. Ông tiếp tục viện dẫn hình tượng các siêu anh hùng như Superman, Black Panther và Wonder Woman để khuyến khích cử tri thực hiện quyền công dân.

“Các bạn không thấy Superman từ bỏ sức mạnh của mình, Black Panther từ bỏ sức mạnh hay Wonder Woman từ bỏ sợi dây thần kỳ. Vậy tại sao các bạn lại từ bỏ quyền, sức mạnh và trách nhiệm bỏ phiếu của mình? Hãy trở thành siêu anh hùng, sử dụng quyền lực của mình. Hãy đến điểm bỏ phiếu và thực hiện quyền bầu cử”, ông Bond nói.

Tổng thống Donald Trump từ lâu bày tỏ nghi ngờ đối với hình thức bỏ phiếu qua thư. Ông nhiều lần cáo buộc gian lận bầu cử khiến mình thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, song không đưa ra bằng chứng xác thực.

Ngày 15/10, chính quyền Tổng thống Trump khởi kiện các quan chức phụ trách bầu cử tại bang California, đề nghị tòa án ngăn bang này kiểm đếm phiếu bầu qua thư của những người mà chính phủ liên bang xác định có khả năng không phải công dân Mỹ, cho đến khi cơ quan chức năng xác minh tình trạng nhập cư của họ.

Ngày 16/10, Bộ Tư pháp Mỹ cảnh báo các quan chức địa phương xử lý và kiểm đếm phiếu bầu của những người bị nghi không phải công dân Mỹ có thể đối mặt với nguy cơ bị điều tra hình sự và truy tố.

Trước đó cùng ngày, ba Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ gồm Alex Padilla của bang California, Sheldon Whitehouse của bang Rhode Island và Dick Durbin của bang Illinois đã gửi thư tới Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche.

Trong thư, ba Thượng nghị sĩ yêu cầu Bộ Tư pháp cam kết không thu giữ phiếu bầu hoặc các tài liệu, thiết bị phục vụ bầu cử trước khi cơ quan chức năng hoàn tất việc xác nhận chính thức kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ.