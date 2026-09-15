Tòa án Tối cao Mỹ bác đề xuất siết bỏ phiếu qua thư trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Tòa án Tối cao Mỹ ngày 14/9 đã bác nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm siết quy định bỏ phiếu qua thư trong cuộc bầu cử giữa kỳ, trong bối cảnh việc bỏ phiếu đã bắt đầu tại một số bang. Phán quyết cho phép các bang tiếp tục triển khai hình thức bỏ phiếu này theo quy trình hiện hành.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ở Washington, Mỹ. Ảnh: AP.

Quyết định được xem là thất bại đáng kể đối với Tổng thống Trump trong một vấn đề mà ông nhiều lần nhấn mạnh là cần thiết để bảo đảm tính toàn vẹn bầu cử, dù hầu như không có bằng chứng cho thấy gian lận phổ biến trong bỏ phiếu qua thư.

Đa số thẩm phán Tòa án Tối cao cho rằng nỗ lực của chính quyền nhằm áp dụng các hạn chế ngay trong năm nay nhiều khả năng sẽ không đứng vững về mặt pháp lý. Tuy nhiên, lệnh khẩn cấp ngắn gọn không nêu chi tiết lập luận.

Theo kế hoạch của chính quyền Tổng thống Trump, các bang phải sử dụng mẫu phong bì thống nhất và gửi danh sách cử tri đủ điều kiện lên một cổng thông tin trực tuyến. Bưu điện Mỹ có thể từ chối chuyển phát phiếu của những bang không đáp ứng yêu cầu.

Giới chức bầu cử tại nhiều bang cho rằng việc thay đổi toàn bộ quy trình chỉ vài tuần trước ngày bầu cử là không khả thi. Alabama, North Carolina và Wisconsin đã bắt đầu gửi phiếu bầu qua thư cho cử tri trong tuần qua.

Các bang sử dụng rộng rãi hình thức bỏ phiếu qua thư cũng cảnh báo quy định mới có thể gây xáo trộn lớn. Ông Steve Hobbs, quan chức phụ trách bầu cử bang Washington, cho biết phán quyết giúp bang tiếp tục tổ chức cuộc bầu cử “an toàn, bảo mật và chính xác” mà không phải thay đổi quy trình để đáp ứng những yêu cầu mà ông cho là không thực tế.

Tại Arizona, ông Adrian Fontes, quan chức phụ trách bầu cử của bang, nhấn mạnh quyền tiếp cận bỏ phiếu và an ninh bầu cử không phải là hai mục tiêu loại trừ nhau. Trong khi đó, Phó Thống đốc Utah Deidre Henderson cho rằng quyết định của Tòa án Tối cao giúp cử tri yên tâm cuộc bầu cử năm 2026 sẽ diễn ra bình thường.

Các quan chức bang thuộc đảng Dân chủ và các tổ chức bảo vệ quyền bầu cử trước đó đã kiện kế hoạch của chính quyền, cho rằng Tổng thống không có thẩm quyền hiến định để tự đặt ra những quy định có thể làm thu hẹp mạnh hình thức bỏ phiếu qua thư ngay trước một cuộc bầu cử lớn.

Các tòa cấp dưới trước đó đã chặn kế hoạch của tổng thống Trump. Chính quyền Tổng thống Trump sau đó kháng cáo lên Tòa án Tối cao, lập luận rằng quyền kiểm soát liên bang đối với Bưu điện Mỹ cho phép đặt ra quy định về xử lý phiếu bầu qua thư.

Ông Trump từ lâu phản đối bỏ phiếu qua thư và nhiều lần cho rằng hình thức này làm gia tăng nguy cơ gian lận, dù hầu như không có bằng chứng cho thấy gian lận phổ biến. Phiếu bầu qua thư hiện chiếm gần một phần ba tổng số phiếu được bỏ tại Mỹ.