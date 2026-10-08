Chủ động nắm tình hình, nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 8/10, Ban Chỉ đạo 35 thành phố sơ kết hoạt động 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thành phố, chủ trì hội nghị.

Ban Chỉ đạo 35 thành phố sơ kết hoạt động 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

9 tháng năm 2026, tình hình tư tưởng trên địa bàn ổn định; không xảy ra khủng hoảng truyền thông, mất an ninh tư tưởng; không phát sinh điểm nóng, vụ việc kéo dài, phức tạp dẫn đến mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn được triển khai chủ động, đồng bộ, ngày càng đi vào nền nếp và thực chất. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp được duy trì, củng cố; chất lượng thông tin phản ánh từng bước được nâng lên. Công tác nắm bắt, theo dõi, tổng hợp thông tin trên không gian mạng được thực hiện thường xuyên, liên tục. Lực lượng tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được quan tâm xây dựng, phát triển, từng bước nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Công tác phối hợp giữa các lực lượng, cơ quan, đơn vị có chuyển biến tích cực, ngày càng cụ thể, chặt chẽ và thực chất hơn, góp phần hạn chế tình trạng hoạt động riêng lẻ, bảo đảm sự thống nhất trong triển khai nhiệm vụ.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thành phố, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các trang, nhóm trên không gian mạng được củng cố, phát triển; số lượng thành viên, người theo dõi ngày càng tăng. Nội dung thông tin, tin, bài được quan tâm nâng cao chất lượng, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, định hướng dư luận và đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xấu độc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thành phố, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nỗ lực của các cấp ủy Đảng, Ban Chỉ đạo 35, các cơ quan, đơn vị. Đồng thời khẳng định những kết quả đạt được góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng, tạo môi trường thuận lợi để thành phố thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, phát biểu tại hội nghị.

Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thành phố yêu cầu tập trung khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra; chỉ đạo quyết liệt xử lý các vi phạm; chủ động phát hiện từ sớm những vấn đề tác động đến tư tưởng để kịp thời có biện pháp xử lý.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền, đấu tranh phải đúng vấn đề, đúng đối tượng, phù hợp với từng nền tảng; ngắn gọn, có căn cứ, có sức thuyết phục; phản bác phải bám sát thông tin, luận điệu cụ thể, tránh dàn trải, hình thức.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí yêu cầu khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo 35, nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng tham mưu, giúp việc; tổ chức tập huấn, diễn tập trên cơ sở những tình huống thực tế đã phát sinh hoặc có nguy cơ phát sinh trên địa bàn. Qua đó nâng cao khả năng phát hiện, xác minh, phối hợp xử lý, cung cấp thông tin và định hướng dư luận. Đối với lực lượng ở cơ sở, tập trung nâng cao khả năng phát hiện vấn đề, chất lượng thông tin, báo cáo và hiệu quả xử lý ngay từ địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, tập trung chuẩn bị tổng kết công tác năm 2026; rà soát các chỉ tiêu, xây dựng chương trình công tác năm 2027 có trọng tâm, rõ nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, tiến độ, sản phẩm, tập trung vào những vấn đề, khâu còn yếu được nhận diện qua thực tiễn năm 2026.