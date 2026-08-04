Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh bàn giao hài cốt liệt sĩ Ngô Khang Cán cho tỉnh Cao Bằng

Chiều 4/8, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ bàn giao hài cốt liệt sĩ Ngô Khang Cán để địa phương và gia đình tiếp nhận, chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định. Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cao Bằng; đại diện lãnh đạo xã Minh Tâm, xã Nguyên Bình và thân nhân gia đình liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia 515 về triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", thời gian qua Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cao Bằng, các cơ quan chuyên môn của hai tỉnh, UBND xã Minh Tâm và các đơn vị liên quan rà soát, đối chiếu, xác minh hồ sơ liệt sĩ Ngô Khang Cán. Trên cơ sở giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị, đối chiếu bản đồ quy tập hài cốt liệt sĩ và các tài liệu lưu trữ, các cơ quan chức năng đã xác định phần mộ liệt sĩ Ngô Khang Cán đang an táng tại Nghĩa trang nhân dân Đèo Sen, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh.

Cùng với việc xác minh thông tin, các cơ quan chức năng đã phối hợp với thân nhân liệt sĩ rà soát, bổ sung hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục theo quy định, trong đó có hồ sơ cấp đổi, cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công". Sau khi thống nhất với gia đình, sáng 4/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ Ngô Khang Cán từ Nghĩa trang nhân dân Đèo Sen, phường Cao Xanh về quê hương Cao Bằng để bàn giao cho địa phương quản lý và tổ chức an táng.

Đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Cao Bằng thành kính đón hài cốt liệt sĩ Ngô Khang Cán trở về quê hương.

Các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Cao Bằng ký biên bản bàn giao, tiếp nhận hài cốt liệt sĩ Ngô Khang Cán.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh thực hiện bàn giao hài cốt liệt sĩ Ngô Khang Cán cho tỉnh Cao Bằng.

Lễ bàn giao được tổ chức trang trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Nguyên Bình. Các đại biểu, lực lượng vũ trang, thân nhân gia đình và nhân dân đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ liệt sĩ Ngô Khang Cán và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Việc hoàn thành các thủ tục xác minh, cất bốc, di chuyển và bàn giao hài cốt liệt sĩ Ngô Khang Cán là kết quả của sự phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 515 hai tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan, góp phần thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia 515. Hành trình ấy góp phần đưa người con của quê hương Cao Bằng trở về với đất mẹ, đáp lại sự mong mỏi của gia đình và đồng đội, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Theo kế hoạch, tỉnh Cao Bằng giao cho UBND xã Minh Tâm tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Ngô Khang Cán tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Nguyên Bình vào chiều ngày 5/8.