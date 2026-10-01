Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố họp phiên thứ 18

Ngày 1/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố họp phiên thứ 18 để đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV 2026. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố họp phiên thứ 18.

Trong quý III năm 2026, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy và Ban Chỉ đạo thành phố theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Các cấp, ngành đẩy mạnh tự kiểm tra, tự chấn chỉnh và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu. Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án thành phố phát huy vai trò nòng cốt trong điều tra, làm rõ vụ án và thu hồi tài sản bị thất thoát.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo đã kịp thời rà soát, hoàn thiện thể chế; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, quyết liệt xử lý tài sản công dôi dư và dự án chậm tiến độ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục tình trạng né tránh, sợ sai, đánh giá cán bộ bằng sản phẩm thực tế; đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra có trọng tâm vào các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, đầu tư công, tài nguyên; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp và giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo từ cơ sở.

Việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm được thực hiện nghiêm minh, khách quan; bảo đảm tính răn đe, giáo dục, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo, kết luận phiên họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của các cơ quan nội chính và các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo trong quý III/2026.

Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong đó, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, quy định, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, bất cập nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đối với các kết luận kiểm tra, bản án, đơn thư và kiến nghị, đồng chí lưu ý cần xem xét, xử lý, bám sát tiến độ, không để vụ việc kéo dài.

Cùng với đó, quyết liệt xử lý tài sản công dôi dư và các dự án chậm tiến độ; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và các dự án đầu tư; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chủ động phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các cơ quan kiểm sát, tòa án, điều tra tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong xử lý vụ án, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; đồng thời đẩy mạnh cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm đúng quy định, đúng tiến độ.

Cùng với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; phòng ngừa, đấu tranh với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho thành phố phát triển.