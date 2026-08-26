Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh họp thường kỳ tháng 8

Ngày 26/8, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh tổ chức họp để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2026. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trong tháng 8/2026, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát.

Công tác thanh tra tiếp tục được tăng cường, bảo đảm quy định. Các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các kiến nghị, phản ánh được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình, quy định. Việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm được thực hiện nghiêm minh, khách quan bảo đảm tính răn đe, giáo dục, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Kết luận phiên họp, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại các cấp ủy, tổ chức đảng, lĩnh vực, địa bàn được phân công; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án và các cơ quan nội chính tiếp tục tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác nội chính.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tăng cường rà soát các hành vi lãng phí, nhũng nhiễu, gây phiền hà, thờ ơ, thiếu trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, rà soát kỹ các đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc kéo dài, phức tạp; tập trung giải quyết thấu đáo, đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Cùng với đó, tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng, nghiêm túc các luật mới được Quốc hội ban hành, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, góp phần xây dựng bộ máy trong sạch, liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.