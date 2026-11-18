Ngày 18/11, trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47) tại Manila, Philippines, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Haji Abdul Rahman Taib.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Haji Abdul Rahman Taib. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao quan hệ giữa Việt Nam và Brunei phát triển tốt đẹp, đặc biệt chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương Brunei (tháng 12/2025) góp phần đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei giai đoạn 2023-2027 đạt được nhiều kết quả quan trọng, tập trung vào lĩnh vực dầu khí, hóa chất, chế biến thực phẩm Halal, du lịch và giao lưu nhân dân.

Nhân dịp năm 2027 đánh dấu 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Brunei và cũng là năm Brunei kỷ niệm 60 năm tại vị của Quốc vương Brunei, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, tiếp xúc ở các cấp, các kênh nhằm củng cố sự tin cậy, gắn bó giữa hai nước.

Hai bên có nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả, trong đó nghị viện hai bên cần ủng hộ việc đàm phán ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác Halal. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội đồng lập pháp và chính phủ Brunei tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Brunei.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Abdul Rahman bin Mohamed Taib. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei nhất trí với các ý kiến và đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cho rằng các nội dung này rất phù hợp với chính sách tăng cường quan hệ giữa hai nước và giữa hai Quốc hội. Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác nghị viện, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, thúc đẩy đàm phán COC hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng mời Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei vui vẻ nhận lời.