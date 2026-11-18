Sáng 18/11, nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) lần thứ 47 tại Manila, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary đã có buổi ăn sáng làm việc.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Lào và Campuchia, cũng như sự gắn bó keo sơn giữa ba nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng các thành tựu kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của Lào và Campuchia trong năm 2026; chúc mừng Campuchia tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 (15-16/11/2026).

Chia sẻ về hoạt động của Quốc hội Việt Nam thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Việt Nam tăng cường hoạt động lập pháp, tiến hành sửa nhiều luật để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phục vụ mục tiêu phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary chúc mừng các thành tựu phát triển, đánh giá cao kinh nghiệm cải cách, bài học thực tiễn tốt trong công tác lập pháp, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone nhấn mạnh ba nước có tình hữu nghị truyền thống, bền chặt từ cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây tới sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Đánh giá về hợp tác giữa ba nước thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone bày tỏ vui mừng về sự hợp tác chặt chẽ giữa ba quốc hội cũng như sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, đầu tư, thương mại... trong quan hệ giữa ba nước.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary nhấn mạnh tình hữu nghị giữa ba nước không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình, thịnh vượng của từng nước mà còn đóng góp vào hòa bình, thịnh vượng chung của khu vực. Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary cho biết Quốc hội Campuchia luôn truyền tải thông điệp về mối quan hệ gắn bó sâu sắc giữa ba nước tới người dân Campuchia, đặc biệt là thế hệ thanh niên.

Ba Chủ tịch Quốc hội nhất trí cho rằng việc thúc đẩy quan hệ gắn kết chặt chẽ giữa ba nước nói chung và hợp tác giữa ba quốc hội nói riêng có ý nghĩa chiến lược cho sự phát triển của mỗi nước, vì thịnh vượng và hạnh phúc của nhân dân. Ba nhà lãnh đạo nhất trí về phương hướng hợp tác thời gian tới, trong đó có tổ chức cuộc gặp trực tiếp và trực tuyến giữa Chủ tịch Quốc hội ba nước, triển khai các chuyến thăm cấp cao, tổ chức giao lưu giữa các ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ, nghiên cứu thiết lập đường dây nóng giữa ba quốc hội.

Các bên cũng sẽ tiến hành cập nhật các thỏa thuận, cam kết hợp tác giữa ba quốc hội và thực hiện giám sát việc triển khai các thỏa thuận giữa ba chính phủ; phối hợp chặt chẽ trong việc giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, an ninh biên giới; chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và hiện đại hóa hoạt động nghị viện, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động lập pháp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế như AIPA, Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF). Trong năm 2027, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia và 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Lào, ba quốc hội sẽ triển khai các hoạt động có ý nghĩa, qua đó giáo dục về truyền thống hữu nghị giữa ba nước cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.