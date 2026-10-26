Chuẩn bị tổ chức Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc

Chiều 26/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh chủ trì cuộc họp với đại diện các sở, ngành, địa phương để rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).

Quang cảnh cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc thành phố Quảng Ninh 2026.

Theo kế hoạch, Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc dự kiến có 20 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao quy mô lớn, ấn tượng. Tiêu biểu là Hội chợ OCOP và Triển lãm đặc sản vùng miền "Sắc thu Quảng Ninh 2026" kết hợp xúc tiến quảng bá du lịch (diễn ra từ 10 – 15/11), Triển lãm chuyên đề “90 năm hình thành và phát triển của ngành Than Quảng Ninh” (từ ngày 6 – 20/11), Chương trình nghệ thuật Quảng Ninh (Việt Nam) – Quảng Tây (Trung Quốc) dự kiến diễn ra ngày 14/11, Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh (từ ngày 20 - 24/11), Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026 (ngày 22/11), Tuần phim Vùng mỏ anh hùng và Tuần phim Ngày văn hóa Việt Nam (từ 1 – 24/11), Hội sách và trải nghiệm văn hóa đọc (dự kiến khai mạc ngày 18/11), Triển lãm Tranh cổ động tấm lớn (ngày 10 – 24/11), Hội diễn văn nghệ “Giai điệu tuổi hồng” và Cuộc thi “Em vẽ thành phố Quảng Ninh”...

Đại diện các sở, ngành, địa phương đóng góp ý kiến về công tác tổ chức chương trình.

Mở đầu chuỗi sự kiện là chương trình Phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc thành phố Quảng Ninh 2026, dự kiến diễn ra lúc 7h30 ngày 1/11 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, dự kiến thu hút khoảng 20.000 người tham gia. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.

Cuộc họp thống nhất phương án thiết kế sân khấu chương trình.

Tuần Văn hóa nhằm góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.