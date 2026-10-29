Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc

UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, đồng thời phát động Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn.

Điểm nhấn mở đầu chuỗi sự kiện là Lễ phát động cấp thành phố diễn ra vào ngày 1/11/2026 tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long) với quy mô khoảng 20.000 người tham gia, bao gồm đội hình khối đứng của các lực lượng vũ trang, sở, ban, ngành, học sinh, sinh viên và màn đồng diễn múa hát tập thể đặc sắc. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng QTV của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, đồng thời tiếp sóng đến các xã, phường, đặc khu, góp phần lan tỏa ý nghĩa của chương trình đến đông đảo nhân dân.

Hưởng ứng sự kiện này, thành phố sẽ triển khai hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trọng điểm trong quý IV/2026 nhằm tôn vinh các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, bản sắc văn hóa và những giá trị đặc trưng của vùng đất, con người Quảng Ninh.

Chuỗi sự kiện nhằm tuyên truyền, giáo dục và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tôn vinh Di sản văn hóa thế giới Yên Tử, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Qua đó, thành phố đặt mục tiêu thu hút khoảng 4,2 triệu lượt khách du lịch trong quý IV/2026, góp phần hoàn thành mục tiêu đón 23 triệu lượt khách và đạt tổng doanh thu du lịch khoảng 70.271 tỷ đồng trong cả năm 2026.