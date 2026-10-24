Sôi nổi Liên hoan Tiếng hát khu dân cư Cụm số 4 thành phố Quảng Ninh năm 2026

Chiều 24/10, tại Cung văn hóa Lao động Việt Nhật Quảng Ninh đã diễn ra Liên hoan Tiếng hát khu dân cư thành phố Quảng Ninh năm 2026 cụm số 4, với chủ đề “Tự hào thành phố Quảng Ninh” gồm 6 phường: Bãi Cháy, Tuần Châu, Hà Lầm, Cao Xanh, Hạ Long và Hồng Gai. Liên hoan là ngày hội văn hóa, văn nghệ quần chúng, góp phần lan tỏa niềm tự hào, tình yêu quê hương và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Tham gia Liên hoan, các đội thi mang đến 30 tiết mục được dàn dựng công phu, phong phú về thể loại như đơn ca, song ca, tốp ca, hợp ca, múa, độc tấu nhạc cụ và tiểu phẩm. Nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống lịch sử, văn hóa, con người Quảng Ninh; đồng thời thể hiện niềm vui, niềm tự hào trước dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Liên hoan.

Nhiều tiết mục được đầu tư sáng tạo, mang đậm bản sắc văn hóa Vùng mỏ và hơi thở cuộc sống đương đại như: Quảng Ninh thành phố trong nắng mai của phường Bãi Cháy; Liên khúc Khát vọng hùng cường - Khúc hát thành phố mỏ của phường Tuần Châu; Quảng Ninh rạng ngời tương lai của phường Hà Lầm; Đảng là mùa xuân người thợ của phường Cao Xanh; Quảng Ninh thành phố tôi yêu của phường Hạ Long và Ngày mới trên thành phố Quảng Ninh của phường Hồng Gai.

Tiểu phẩm "Đừng để mất tất cả" của đội thi phường Tuần Châu.

Hợp ca "Quảng Ninh thành phố trong nắng mai" của đội thi phường Bãi Cháy.

Không chỉ là sân chơi để các diễn viên quần chúng thể hiện tài năng, giao lưu, học hỏi, Liên hoan còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Qua mỗi lời ca, điệu múa, các đội thi đã gửi gắm tình yêu, niềm tin và khát vọng chung tay xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.

Liên hoan Tiếng hát khu dân cư năm 2026 cụm số 4 cũng là dịp tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các khu dân cư, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, góp phần lan tỏa phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Phường Bãi Cháy nhận giải Nhất toàn đoàn.

Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba toàn đoàn cùng các giải A, B tiết mục. Đội thi phường Bãi Cháy đã xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn.