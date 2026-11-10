Tiên Yên xây dựng khối đại đoàn kết ở khu dân cư

Việc sáp nhập địa giới hành chính mang lại cho xã Tiên Yên diện mạo mới với diện tích rộng hơn, dân cư đông đúc hơn, nhưng cũng đặt ra bài toán về sự khác biệt trong lối sống và phương thức làm ăn. Để giải bài toán này, xã đã chú trọng đẩy mạnh phong trào “Xây dựng khối đại đoàn kết ở khu dân cư”, kết hợp chặt chẽ với công tác tuyên truyền pháp luật và hòa giải mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Sự chủ động này góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, ổn định, đưa xã Tiên Yên ngày càng phát triển.

Đất rộng, người đông khiến cho công tác bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư cũng như tập hợp quần chúng của xã Tiên Yên cũng trở nên vất vả hơn trước rất nhiều. Thêm vào đó, mỗi khu vực lại có phong tục, lối sống và nguyện vọng riêng, địa phương buộc phải linh hoạt đổi mới phương thức vận động sao cho phù hợp với từng địa bàn.

Xác định khối đại đoàn kết không thể xây dựng từ những khẩu hiệu suông hay phong trào hình thức, Tiên Yên tập trung giải quyết triệt để các vấn đề dân sinh sát sườn và tháo gỡ vướng mắc phát sinh hằng ngày. Nhờ cách làm thực chất này, các thôn bản đã nhanh chóng ổn định, tình làng nghĩa xóm ngày càng thêm gắn kết, tạo đà để địa phương vượt qua khó khăn, cùng nhau xây dựng đời sống ấm no.

Công an xã Tiên Yên vận động người dân dọn dẹp các biển quảng cáo để không lấn chiếm vỉa hè mất mỹ quan đô thị.

Đồng chí Phạm Thế Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Yên, cho biết: Nhận thức rõ khu dân cư là nơi bà con ăn ở, làm ăn và đi lại hằng ngày, xã Tiên Yên dồn sức cho các đoàn thể trong việc vận động người dân tham gia công việc chung. Qua các buổi họp thôn, sinh hoạt đoàn thể hay hội họp ở khu dân cư, bà con được trực tiếp bày tỏ ý kiến, trao đổi và cùng bàn những việc liên quan sát sườn đến quyền lợi, nghĩa vụ của chính mình.

Việc chọn nội dung tuyên truyền sát với thực tế giúp người dân xã Tiên Yên dễ hiểu và từng bước nâng cao ý thức chấp hành luật lệ. Nhờ đó, mỗi người không chỉ tự giác thực hiện đúng quy định mà còn trở thành một tuyên truyền viên ngay trong nhà mình, cùng nhắc nhở, vận động người thân, hàng xóm sống văn minh, giữ gìn môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Cùng với tuyên truyền, xã Tiên Yên đặc biệt coi trọng công tác hòa giải ở cơ sở. Trong sinh hoạt hằng ngày, những va chạm, xích mích nhỏ về đất đai, lối đi hay chuyện gia đình, làng xóm là khó tránh khỏi. Nếu không được phát hiện và tháo gỡ kịp thời, những mâu thuẫn nhỏ nhặt này rất dễ bùng phát thành tranh chấp lớn, không chỉ làm sứt mẻ tình cảm đôi bên mà còn có nguy cơ dẫn đến tranh chấp kéo dài.

Bà Vũ Thị Ngọc Minh, phố Hoà Bình, xã Tiên Yên, chia sẻ: Việc phát huy vai trò của những người sát dân, hiểu dân, nắm chắc địa bàn trong công tác hòa giải có ý nghĩa rất lớn. Bằng cách đến tận nơi lắng nghe, phân tích lý tình dựa trên luật lệ và nghĩa tình hàng xóm, các tổ hòa giải đã gỡ xong vướng mắc ngay từ khi mới phát sinh.

Công tác hòa giải ở cơ sở luôn trên tinh thần tôn trọng quyền lợi chính đáng của bà con, tuân thủ đúng luật, không làm theo kiểu cảm tính hay nể nang. Đây cũng là dịp để các đoàn thể xã Tiên Yên lồng ghép giải thích pháp luật, giúp người dân hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn trật tự chung tại địa phương.

Người dân và cán bộ của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ xã Tiên Yên trực tiếp giám sát nguyên vật liệu để lát đá vỉa hè của địa phương.

Thời gian tới, xã Tiên Yên tiếp tục đổi mới cách làm theo hướng thực chất, bám sát từng địa bàn, từng nhóm dân cư. Trong đó, xã chú trọng nắm bắt tâm tư của bà con, phát huy vai trò người uy tín, trưởng thôn, trưởng khu và các đoàn thể trong vận động, hòa giải. Đồng thời, địa phương tập trung bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm việc ở cơ sở.

Quan trọng hơn, khi pháp luật đến được từng nhà, mâu thuẫn được hòa giải ngay tại chỗ và bà con Tiên Yên thực sự gắn bó, khối đại đoàn kết sẽ thêm vững chắc. Đây chính là gốc rễ để xã giữ yên địa bàn từ cơ sở, khơi dậy sức dân và tạo đà đưa xã Tiên Yên từng bước đi lên.