Nhìn lại Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV

Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV năm 2026 đã chính thức khép lại để lại những dư âm đẹp trong lòng công chúng.

Để có được hội diễn này, các nghệ sĩ, diễn viên đã trải qua nhiều ngày liền tập luyện. Hội diễn ghi nhận những thành quả lao động nghệ thuật của 1.076 cán bộ công nhân, viên chức và người lao động đến từ 26 đơn vị nghệ thuật quần chúng của TKV với trên 150 tiết mục biểu diễn nghệ thuật ở các thể loại ca, múa nhạc đã đem đến một tuần không gian nghệ thuật tràn đầy cảm xúc và đáng trân trọng.

Tiết mục của Đoàn Nghệ thuật quần chúng thành phố Quảng Ninh tham gia hội diễn.

Không chỉ đơn thuần là những bài ca, điệu múa, mà còn cả những tài năng, tâm huyết và nguồn năng lượng tích cực mà các nghệ sĩ diễn viên không chuyên đã lan tỏa tới cộng đồng thông qua những tiết mục biểu diễn ấn tượng. Tuy là những phần biểu diễn đến từ các diễn viên quần chúng không chuyên nhưng nội dung chương trình đã được chắt chiu hơn, gần gũi trong từng cách thể hiện. Bên cạnh những cái tên đã từng gắn bó hết sức quen thuộc, hội diễn lần này đã xuất hiện các gương mặt mới với cách biểu đạt mới trong không gian văn hoá nghệ thuật của TKV.

Nhiều nghệ sĩ đã không ít lần tham gia hội diễn TKV nhưng vẫn cảm thấy xúc động trước quy mô, tầm cỡ và chất lượng âm thanh ánh sáng sân khấu lần này.

Chị Hà Thị Ngân, diễn viên Đoàn nghệ thuật quần chúng Công ty Hoá chất mỏ Thái Nguyên, cho biết: Ban Tổ chức đã chuẩn bị cho hội diễn một sân khấu rất hoành tráng. Điều đó tạo điều kiện cho mỗi nghệ sĩ diễn viên có cơ hội được phô diễn tài năng của mình, bùng cháy hết mình trong các tiết mục để cống hiến cho khán giả.

Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn khối phong trào cho đại diện các đoàn văn nghệ quần chúng.

Một điều đặc biệt nữa trong Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV năm nay có sự xuất hiện của một đơn vị nghệ thuật quần chúng của thành phố Quảng Ninh, do Sở VH-TT&DL tập hợp các nghệ sĩ diễn viên có bề dày hoạt động nhiều năm đã rất quen thuộc với công chúng Quảng Ninh.

NSND Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, Trưởng Ban Giám khảo của Hội diễn, đánh giá: "Chúng tôi ghi nhận và trân trọng, đồng thời coi đây là một bước đi quan trọng trong việc phối hợp tổ chức các kỳ hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng của thành phố nhằm rút ngắn, tiến tới xoá bỏ khoảng cách giữa hoạt động nghệ thuật chuyên và không chuyên. Đây còn là cơ hội để các nhà sản xuất, các đơn vị tổ chức, các nhà sáng tạo, anh chị em nghệ sĩ có điều kiện gặp gỡ giao lưu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để từng bước hoàn thiện bản thân, nâng cao trình độ nghiệp vụ cá nhân tạo ra những sản phẩm nghệ thuật có giá trị để phục vụ đời sống tinh thần của cộng đồng thợ mỏ TKV và nhân dân Quảng Ninh cũng như nhân dân cả nước".

Một tiết mục trong phần thi của Đoàn nghệ thuật quần chúng Công ty CP Xuất nhập khẩu than -Vinacomin (COALIMEX).

Hội diễn lần này còn có rất nhiều chương trình đã khai thác bản sắc văn hoá vùng miền chứ không chỉ cuốn theo việc ca ngợi ngành nghề sản xuất than. Nhiều đơn vị đã mang bản sắc văn hoá vùng miền đến một cách rất độc đáo, rất hay rất hấp dẫn không chỉ đối với khán giả mà ngay cả đối với các thành viên giám khảo.

Cũng theo NSND Nguyễn Quang Vinh, mỗi kỳ hội diễn đều là những kỳ điểm binh lực lượng của các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực để từ đó nhìn nhận, đánh giá và đưa ra những chính sách phù hợp cho hoạt động và phát triển nghệ thuật quần chúng của mỗi địa phương, đơn vị. Hội diễn thể hiện sự quan tâm đầu tư, phối hợp chặt chẽ duy trì sự phát triển văn hoá nghệ thuật trong cộng đồng giữa TKV và Quảng Ninh và các tỉnh, thành khác nơi có các công ty, đơn vị ngành than khoáng sản đứng chân.

Ý kiến của nghệ sĩ, diễn viên:

Nghệ sĩ Vùng mỏ Việt Hưng, diễn viên Đoàn nghệ thuật quần chúng Công ty Tuyển than Cửa Ông: "Văn hoá văn nghệ là hoạt động sôi nổi và ý nghĩa để mỗi nghệ sĩ, diễn viên góp sức mình chào mừng 90 năm Ngày truyền thống"

Chúng tôi rất hào hứng khi được tham gia Hội diễn lần này. Anh em trong Công ty đều say sưa tập luyện và biểu diễn hết mình. Riêng tôi vui vì đã kết hợp cùng dàn hợp xướng trong ca khúc “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi” (sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến). Trong tổng thể chương trình chung, đây là một ca khúc đem lại nốt lặng giàu chất thơ và niềm tự hào dân tộc sâu lắng. Chúng tôi xác định thông qua văn hóa văn nghệ cũng là một hoạt động thi đua sôi nổi của chúng tôi để hướng về dấu mốc kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than. Do đó, mỗi nghệ sĩ như tôi cảm thấy bên cạnh Tuyển than Cửa Ông thì các đơn vị đều đem đến những phần biểu diễn đậm đà bản sắc và chúng tôi cùng đến đây với tinh thần gặp gỡ giao lưu, đem hết tài năng của mình để biểu diễn phục vụ đồng nghiệp, công chúng.

Ca sĩ Hoàng Đức Trọng, diễn viên Đoàn nghệ thuật quần chúng Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ - Vinacomin: "Nghệ thuật truyền thống vẫn có sức sống mãnh liệt đối với thợ mỏ..."

Thú thực đây là lần đầu tiên tôi tự biên tự diễn một tiết mục ở một cuộc thi lớn với toàn các nghệ sĩ đa tài và có tên tuổi của ngành Than - Khoáng sản, trước ban giám khảo toàn những nghệ sĩ gạo cội. Tôi xây dựng tiết mục hát xẩm “Vang mãi sử vàng” tự đặt lời và biểu diễn. Tôi đã hát với tất cả đam mê và tình yêu nghề của người thợ, người nghệ sĩ Vùng mỏ.

Rất vui là sau đó tiết mục biểu diễn của tôi đã được anh em trong Tổng công ty, các nghệ sĩ rồi đến cả một số khán giả đều coi đó là tiết mục "xẩm ngành" của Tổng Công ty, tức là xẩm “MICCO”. Như thế, rõ ràng nghệ thuật truyền thống vẫn được công chúng khán giả dành tình yêu và nhận được sự đón nhận. Tôi vui với điều mà mình vừa làm được.

Ca sĩ Nguyễn Như Hương, diễn viên Đoàn nghệ thuật quần chúng thành phố Quảng Ninh: "Chúng tôi rất vui khi để lại dấu ấn đặc biệt tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV 2026"

Lần đầu tiên trong Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV năm 2026 có sự tham gia của đoàn khách mời là Đoàn nghệ thuật quần chúng thành phố Quảng Ninh vinh dự góp mặt và giao lưu nghệ thuật. Chỉ vỏn vẹn 6 ngày tập luyện, nhưng bằng tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết và sự nỗ lực hết mình, đoàn nghệ thuật quần chúng thành phố đã xuất sắc giành giải Nhất.

Mỗi nghệ sĩ diễn viên chúng tôi đều hiểu rằng giải thưởng là niềm vui, là sự ghi nhận và đồng thời cũng là một kỷ niệm thật đẹp trong hành trình nghệ thuật của mỗi người chúng ta. Chúng ta đều đã nỗ lực trong một thời gian ngắn nhưng đã gặt hái được một thành quả tự hào. Một hành trình ngắn, một tác phẩm mới, nhưng là cả tâm huyết của một tập thể! Chỉ vỏn vẹn 6 ngày tập luyện cho một tác phẩm hoàn toàn mới, tuy vất vả và gấp rút nhưng tất cả anh chị em nghệ sĩ, diễn viên và ekip đã cùng nhau cố gắng hết mình. Không đặt nặng giải thưởng, chỉ mong mang đến cho khán giả một tiết mục trọn vẹn và ý nghĩa. Đó là những kỷ niệm đáng nhớ đối với mỗi anh chị em nghệ sĩ diễn viên chúng tôi.

Nghệ sĩ Vùng mỏ Thuỳ Dung, diễn viên Đoàn nghệ thuật quần chúng Công ty Tuyển than Cửa Ông: "Năm nào cũng hào hứng khi được đứng trên sân khấu Hội diễn"

Chúng tôi đã đứng trên sân khấu quần chúng đến 15 năm rồi nhưng năm nào cũng rất hào hứng khi được tham gia Hội diễn. Mỗi khi tham gia, chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi được mang lời ca, tiếng hát của mình phục vụ cho cán bộ, công nhân ngành Than. Tại Hội diễn năm nay, chúng tôi đã xây dựng đến 8 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc có cả đơn ca, tốp ca, hợp ca, múa, hợp xướng. Tôi được hát đơn ca bài “Trời và đất” sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hà An. Bài hát đã thể hiện mối giao hòa linh thiêng, sự bền bỉ của con người với thiên nhiên. Cùng với các anh em nghệ sĩ khác xây dựng chương trình, chúng tôi mong muốn truyền tải truyền thống của thợ mỏ đến với công chúng khán giả, cũng là hát về đồng nghiệp và hát cho đồng nghiệp của chúng tôi nghe.