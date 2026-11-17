Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm do áp lực bán cổ phiếu AI

Phần lớn thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 17/11, nối tiếp đà đi xuống của Phố Wall khi nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục chịu áp lực bán. Giới đầu tư thận trọng trước thời điểm tập đoàn sản xuất chip Nvidia công bố kết quả kinh doanh quý mới nhất, trong bối cảnh ngành AI đối mặt với nhiều bất ổn.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm 2,6% xuống 4.968,48 điểm, mức thấp nhất trong 6 tháng và lần đầu đóng cửa dưới ngưỡng 5.000 điểm kể từ tháng 2. Cổ phiếu Samsung Electronics giảm 3,1%, trong khi SK Hynix mất 1,8%.

Thị trường Nhật Bản cũng đi xuống khi chỉ số Nikkei 225 giảm 1,3% xuống 58.860,43 điểm. Cổ phiếu SoftBank Group, tập đoàn đầu tư vào OpenAI, giảm 3,9%, nâng tổng mức giảm trong một tháng lên hơn 33%. Cổ phiếu nhà sản xuất thiết bị kiểm định chip Advantest mất 4,4%.

Tại các thị trường khác, chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,9% xuống 23.539,97 điểm, trong khi Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 0,6% xuống 3.580,70 điểm. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia mất 1,8%, còn Taiex của Đài Loan (Trung Quốc) giảm 2,3%. Ngược lại, Sensex của Ấn Độ tăng nhẹ 0,4%.

Các nhà giao dịch làm việc tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (Mỹ). Ảnh: AP

Diễn biến trên thị trường châu Á nối tiếp phiên giảm mạnh tại Phố Wall ngày 16/11. Chỉ số S&P 500 giảm 1,9%, Nasdaq Composite mất 2,5% và Dow Jones giảm 1,4%, cho thấy áp lực bán đã lan sang nhiều lĩnh vực ngoài công nghệ.

Cổ phiếu Nvidia giảm 4,1%, tiếp tục gây sức ép lớn lên thị trường Mỹ. Vốn hóa của tập đoàn sản xuất chip AI này đã giảm khoảng 735 tỷ USD sau những thông tin liên quan đến khủng hoảng lãnh đạo, trong đó có việc cựu Giám đốc điều hành Jensen Huang từ chức.

Những biến động tại Nvidia làm gia tăng lo ngại đối với ngành AI, vốn đã chịu áp lực từ những cảnh báo về định giá cổ phiếu quá cao. Giới đầu tư cũng lo ngại đảng Dân chủ, sau chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, có thể ủng hộ các biện pháp hạn chế việc tiếp tục xây dựng trung tâm dữ liệu AI.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 16/11 ban hành các quy định mới nhằm hạn chế quyền truy cập từ xa vào chip điện toán tiên tiến và máy chủ của Mỹ, làm gia tăng sức ép quản lý đối với lĩnh vực công nghệ.

Nvidia dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý mới nhất trong ngày 17/11 theo giờ địa phương. Giám đốc điều hành tạm quyền Colette Kress sẽ trao đổi với giới đầu tư về tình hình hoạt động và triển vọng doanh thu của tập đoàn. Đây được xem là sự kiện quan trọng đối với thị trường, bởi kết quả kinh doanh và dự báo doanh thu của Nvidia thường có ảnh hưởng lớn đến tâm lý nhà đầu tư trong lĩnh vực AI.

Bên cạnh diễn biến của nhóm cổ phiếu công nghệ, thị trường còn chịu tác động từ lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống 5,13%, so với 5,15% cuối tuần trước, nhưng vẫn cao hơn đáng kể mức 4,80% ghi nhận hồi đầu tháng. Lợi suất cao làm tăng chi phí vay vốn, đặc biệt đối với thị trường bất động sản và các khoản vay thế chấp.

Trên thị trường hàng hóa, giá dầu Brent giảm 0,5% xuống 91,99 USD/thùng, trong khi dầu thô chuẩn Mỹ WTI giảm 0,7% xuống 85,14 USD/thùng. Đồng USD giảm xuống 159,22 yen, so với 159,52 yen trước đó, còn đồng euro tăng lên 1,1008 USD từ mức 1.1001 .

Trong tuần này, giới đầu tư cũng theo dõi các hoạt động ngoại giao và thương mại tại châu Á, khi lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Manila, Philippines, và Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Tổng thống Trump dự kiến đến Philippines ngày 17/11 và tới Thâm Quyến vào tối 18/11. Các cuộc gặp cấp cao được thị trường theo dõi nhằm đánh giá triển vọng hợp tác kinh tế và tiến triển của các thỏa thuận thương mại trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.