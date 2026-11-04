Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Sáng 4/11, thị trường chứng khoán châu Á và các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ. Trong khi đó, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ do lo ngại về mức định giá cao của các doanh nghiệp liên quan trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục gây biến động trên thị trường tài chính.

Bảng điện tử hiển thị giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Nhật Bản tại một công ty chứng khoán ở Tokyo, ngày 4/11/2026. Ảnh: AP

Kết quả bầu cử đánh dấu thất bại lớn của đảng Cộng hòa, đồng thời mở ra giai đoạn Quốc hội Mỹ gia tăng sự phản đối đối với các chính sách của Tổng thống Donald Trump.

Theo giới phân tích, thị trường tài chính thường có xu hướng đón nhận tích cực việc hai đảng chia sẻ quyền kiểm soát các cơ quan quyền lực tại Washington, bởi điều này có thể hạn chế nguy cơ xuất hiện những thay đổi chính sách sâu rộng, gây tác động lớn đến nền kinh tế.

Ông Stephen Brown, chuyên gia của Capital Economics, nhận định chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ khó làm thay đổi đáng kể triển vọng chính sách trong ngắn hạn. Nguyên nhân là đảng này chưa nắm đủ số ghế tại Thượng viện để vượt qua thủ tục cản trở lập pháp, trong khi Tổng thống Trump vẫn có quyền phủ quyết các dự luật.

Thời gian gần đây, giới đầu tư đặc biệt quan tâm đến những diễn biến liên quan AI. Thị trường chứng khoán liên tục biến động trước các đợt bán ra cổ phiếu công nghệ, khi nhà đầu tư lo ngại giá cổ phiếu của những doanh nghiệp liên quan AI đã tăng quá cao.

Chứng khoán châu Á tăng giảm trái chiều

Trong phiên giao dịch ngày 4/11, khi kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ dần được công bố, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,4%, xuống 62.188,63 điểm.

Cổ phiếu SoftBank Group, tập đoàn đầu tư vào OpenAI, giảm 3,2%. Cổ phiếu nhà sản xuất chip nhớ Kioxia Holdings của Nhật Bản giảm 5,4%, dù đã thu hẹp mức giảm trong phiên, sau khi doanh nghiệp đưa ra dự báo kinh doanh giai đoạn tháng 10-12 thấp hơn kỳ vọng của thị trường.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 0,6%, lên 5.683,80 điểm, trong khi cổ phiếu nhà sản xuất chip nhớ SK Hynix giảm nhẹ 0,1% và Samsung Electronics giảm 0,7%.

Thị trường Trung Quốc ghi nhận diễn biến tích cực. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 1,1%, lên 23.791,61 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 2,2%, đạt 3.686,17 điểm.

Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 giảm 0,6%, xuống 8.834,50 điểm, sau khi ngân hàng trung ương nước này tăng lãi suất trong ngày 3/11. Chỉ số Taiex của Đài Loan (Trung Quốc) giảm 0,8%, trong khi Sensex của Ấn Độ tăng nhẹ 0,1%.

Cổ phiếu công nghệ hỗ trợ thị trường Mỹ

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 3/11 tại Mỹ, chỉ số S&P 500 tăng 0,4%, dù phần lớn cổ phiếu thành phần giảm giá. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 197 điểm, tương đương 0,4%, trong khi Nasdaq Composite tăng 0,8%.

Cổ phiếu của hai nhà sản xuất chip Nvidia và Broadcom đóng vai trò chủ chốt thúc đẩy chỉ số S&P 500 tăng điểm. Cổ phiếu các tập đoàn công nghệ đang đẩy mạnh đầu tư vào AI như Microsoft, Amazon và Meta Platforms cũng đồng loạt tăng hơn 2%.

Trong khi đó, Apple, tập đoàn công nghệ lớn mà giới đầu tư Phố Wall từ lâu đánh giá là ít phụ thuộc vào AI hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành, vẫn chịu tác động từ làn sóng phát triển công nghệ này.

Nhu cầu xây dựng các trung tâm dữ liệu AI tăng mạnh khiến giá chip nhớ máy tính leo thang, kéo theo chi phí sản xuất của Apple. Tập đoàn dự báo biên lợi nhuận trong ba tháng cuối năm 2026 sẽ giảm do chi phí linh kiện gia tăng.

Ở nhóm doanh nghiệp công nghiệp và hóa chất, cổ phiếu DuPont tăng 8,6%, thuộc nhóm tăng mạnh nhất trong chỉ số S&P 500, trong khi Celanese tăng 5%. Cả hai doanh nghiệp đều công bố lợi nhuận mùa hè vượt kỳ vọng của giới phân tích.

Giới phân tích dự báo lợi nhuận doanh nghiệp Mỹ tiếp tục tăng trưởng mạnh nhờ nền kinh tế duy trì đà phát triển, bất chấp lạm phát cao và mặt bằng lãi suất vẫn ở mức cao.

Báo cáo công bố ngày 3/11 cho thấy số vị trí tuyển dụng tại Mỹ vào cuối tháng 9 cao hơn dự báo của các chuyên gia kinh tế. Thông tin tích cực từ thị trường lao động góp phần đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,96%, so với mức 4,91% vào cuối phiên giao dịch ngày 2/11.

Giá dầu tăng nhẹ, đồng USD giảm giá

Trên thị trường năng lượng sáng 4/11, giá dầu Brent chuẩn quốc tế tăng 0,2%, lên 103,84 USD/thùng. Giá dầu thô chuẩn Mỹ cũng tăng 0,2%, đạt 96,28 USD/thùng.

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD giảm giá so với đồng yen Nhật Bản, xuống mức 158,13 yen/USD, so với 158,69 yen/USD trước đó.

Đồng thời, đồng euro tăng giá lên 1,1229 USD/euro, từ mức 1,1194 USD/euro.