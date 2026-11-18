Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều, cổ phiếu AI phục hồi

Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 18/11, khi nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) phục hồi sau đợt bán tháo trên Phố Wall. Trong khi các thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản tăng điểm nhờ cổ phiếu công nghệ, chứng khoán Trung Quốc, Hong Kong và Australia đi xuống.

Bảng điện tử hiển thị chỉ số Nikkei tại một công ty chứng khoán ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AP

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 1,9% lên 5.062,92 điểm, nhờ sự phục hồi của các cổ phiếu bán dẫn. Cổ phiếu nhà sản xuất chip nhớ SK Hynix tăng 4,6%, trong khi Samsung Electronics tăng 2,1%.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,3% lên 59.024,28 điểm. Cổ phiếu tập đoàn SoftBank Group, một nhà đầu tư vào OpenAI, tăng 3,1%, trong khi nhà sản xuất thiết bị kiểm thử chip Advantest tăng 4,6% sau giờ nghỉ trưa.

Đà tăng diễn ra bất chấp số liệu thương mại mới công bố cho thấy Nhật Bản ghi nhận mức thâm hụt 476,5 tỷ yen (khoảng 3 tỷ USD) trong tháng 10, tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong giảm 1% xuống 23.264,96 điểm, trong khi Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 0,2% xuống 3.578,72 điểm. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,7% xuống 8.821,80 điểm, còn Sensex của Ấn Độ mất 0,6%.

Giới đầu tư cũng đang theo dõi Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đang diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, với trọng tâm là thương mại và hợp tác kinh tế khu vực.

Trước đó, thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm trong phiên 17/11. Chỉ số S&P 500 mất 1%, Dow Jones giảm 848 điểm, tương đương 1,6%, trong khi Nasdaq Composite giảm 0,7%. Khoảng 85% số cổ phiếu thuộc S&P 500 đi xuống.

Tâm điểm biến động tiếp tục là Nvidia, khi cổ phiếu hãng sản xuất chip AI này có thời điểm giảm tới 3,7% trước khi thu hẹp mức giảm còn 0,4% vào cuối phiên. Sau khi thị trường đóng cửa, Nvidia công bố kết quả kinh doanh mới nhất, tiếp tục vượt kỳ vọng của giới phân tích. Đây là báo cáo tài chính đầu tiên kể từ khi bà Colette Kress đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành tạm thời, thay ông Jensen Huang.

Những biến động tại Nvidia diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu AI chịu áp lực suốt nhiều tháng qua. Nhà đầu tư lo ngại định giá của các doanh nghiệp công nghệ đã tăng quá cao, trong khi lãi suất duy trì ở mức cao có thể hạn chế khả năng huy động vốn để tiếp tục mở rộng hoạt động.

Ngoài nhóm công nghệ, cổ phiếu ngân hàng Mỹ cũng giảm do lo ngại việc cắt giảm chi tiêu cho AI có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung. Cổ phiếu JPMorgan Chase mất 2,4%.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc tăng lên gần 5,15%, từ mức 5,12% cuối phiên trước, sau đó giảm về 5,10% khi nhà đầu tư chuyển sang các tài sản được xem là an toàn hơn.

Giá dầu cũng biến động trong bối cảnh thị trường tiếp tục theo dõi diễn biến cuộc chiến tại Iran. Trong phiên giao dịch ngày 18/11, giá dầu Brent giảm 1,1% xuống 92,12 USD/thùng, còn dầu thô chuẩn Mỹ giảm 1,8% xuống 84,45 USD/thùng.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD giảm xuống 159,31 yen, so với mức 159,40 yen trước đó. Đồng euro giảm từ 1,0994 USD xuống 1,0981 USD.