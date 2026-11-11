Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm nhờ nhu cầu chip AI, bất chấp Phố Wall đi xuống sau dữ liệu lạm phát

Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 11/11, nhờ nhu cầu chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục duy trì ở mức cao. Diễn biến này diễn ra sau khi Phố Wall giảm điểm do giá cả tại Mỹ trong tháng 10 tăng cao hơn dự báo.

Màn hình hiển thị chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) và tỷ giá hối đoái giữa đồng USD và đồng won Hàn Quốc tại phòng giao dịch của Ngân hàng Hana ở Seoul, ngày 11/11/2026. Ảnh: AP.

Đài Loan (Trung Quốc) dẫn đầu đà tăng trong khu vực, với chỉ số Taiex tăng 3,6%. Cổ phiếu của Tập đoàn Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) tăng 3,1% sau khi nhà sản xuất chip AI này báo cáo doanh thu tháng 10 gần gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu chip AI vẫn duy trì ở mức cao. Hội đồng quản trị TSMC cũng đã thông qua khoản đầu tư lên tới 1 tỷ USD vào hai công ty Anthropic và OpenAI.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,3%, lên 61.248,59 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 2,4%, đạt 5.365,75 điểm, trong đó cổ phiếu Samsung Electronics tăng 3,4% và SK Hynix tăng 5,4%.

Ở chiều ngược lại, chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,7%, trong khi chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,6%, lên 3.685,27 điểm sau khi đảo chiều từ mức giảm đầu phiên. Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 tăng nhẹ 0,3%. Chỉ số Sensex của Ấn Độ tăng 1,6%, lên mức cao nhất trong 6 tháng.

Trước đó, trong phiên 10/11, các chỉ số chính của Phố Wall đồng loạt giảm điểm sau khi dữ liệu cho thấy giá thực phẩm, điện và nhiều mặt hàng thiết yếu khác tại Mỹ trong tháng 10 tăng cao hơn dự báo. Chỉ số S&P 500 giảm 0,4%, Dow Jones giảm 0,3%, trong khi Nasdaq Composite mất 0,7%.

Số liệu lạm phát làm dấy lên lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 nhằm kiềm chế đà tăng giá. Lãi suất cao khiến chi phí vay vốn tăng, qua đó có thể làm chậm hoạt động kinh tế và gây sức ép lên thị trường chứng khoán.