Chứng khoán châu Á giảm mạnh khi giá dầu thế giới tăng hơn 2%

Các thị trường chứng khoán chủ chốt tại châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 22/10, trong khi giá dầu thế giới tăng hơn 2% sau thông tin từ truyền hình nhà nước Iran rằng 7 tàu chở dầu đã bốc cháy và bị hư hại tại eo biển Hormuz. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu trong bối cảnh xung đột với Iran tiếp diễn.

Các nhà giao dịch tiền tệ theo dõi màn hình tại phòng giao dịch ngoại hối ở trụ sở Ngân hàng Hana tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AP.

Nếu được xác minh, đây sẽ là vụ việc gây hư hại cho nhiều tàu nhất trong một ngày tại eo biển Hormuz kể từ khi chiến tranh Iran bùng phát ngày 28/2.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent, loại dầu chuẩn quốc tế, tăng 2,1% lên 111,11 USD/thùng. Trong những ngày gần đây, giá dầu Brent dao động trong khoảng 97-112 USD/thùng do thị trường chưa thể xác định thời điểm ngành năng lượng toàn cầu có thể trở lại hoạt động bình thường. Giá dầu thô chuẩn Mỹ cũng tăng 2%, lên 99,05 USD/thùng.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 2,7%, xuống 62.907,84 điểm, chủ yếu do làn sóng bán tháo cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ lớn. Cổ phiếu SoftBank Group mất 6,9%, nhà sản xuất thiết bị bán dẫn Tokyo Electron giảm 7%, trong khi cổ phiếu nhà sản xuất thiết bị kiểm thử chip Advantest giảm 6%.

Thị trường Hàn Quốc ghi nhận mức giảm mạnh hơn khi chỉ số Kospi mất 3,5%, xuống 5.533,77 điểm. Nhóm cổ phiếu bán dẫn dẫn đầu đà giảm, với Samsung Electronics mất 4% và SK Hynix giảm 5,5%.

Cổ phiếu các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), nhóm từng thu hút sự chú ý lớn của giới đầu tư trong những tháng gần đây, cũng chịu sức ép. Nhà đầu tư lo ngại tiến độ xây dựng các trung tâm dữ liệu có thể chậm lại do chi phí vay vốn ngày càng tăng.

Tại các thị trường khác, chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 3,2%, xuống 22.904,62 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc đại lục mất 1,5%, còn 3.658,03 điểm. Chỉ số Taiex của Đài Loan (Trung Quốc) giảm 1,8%, còn S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,4%, xuống 8.793,20 điểm.

Diễn biến tại châu Á trái ngược với đà tăng của Phố Wall trong phiên giao dịch ngày 21/10, khi kết quả kinh doanh tích cực của nhiều tập đoàn lớn hỗ trợ thị trường chứng khoán Mỹ. Chỉ số S&P 500 tăng 0,6%, Dow Jones tăng 0,7% và Nasdaq Composite tăng 1,1%.

Cổ phiếu SpaceX tăng 7,8% sau khi công ty công bố lợi nhuận mùa hè cao hơn dự báo của các nhà phân tích. Tỷ phú Elon Musk, người điều hành tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực công nghệ AI, tên lửa và nhiều ngành kinh doanh khác, cũng cho biết SpaceX đã có bước đi nhằm xem xét khả năng sáp nhập với hãng xe điện Tesla.

Thông tin này góp phần thúc đẩy cổ phiếu Tesla tăng 3,4%, trở thành một trong những mã đóng góp lớn cho đà đi lên của S&P 500. Ngoài ra, cổ phiếu Capital One Financial tăng 2,5% và Winnebago Industries tăng 10,7% sau khi công bố lợi nhuận vượt dự báo.

Giới đầu tư hiện đặt kỳ vọng cao vào tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp trong mùa hè vừa qua. Các công ty cần đáp ứng những kỳ vọng này để củng cố mức định giá cổ phiếu sau thời gian tăng mạnh, trong khi thị trường vẫn chịu sức ép từ lạm phát cao, lãi suất tăng và nhiều yếu tố bất lợi khác.

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào công bố kết quả kinh doanh khả quan cũng được thị trường đón nhận tích cực. Cổ phiếu Netflix giảm 5,3% dù lợi nhuận vượt dự báo, do nhà đầu tư lo ngại đà tăng trưởng của nền tảng phát trực tuyến này có dấu hiệu chậm lại.

Trên thị trường ngoại hối đầu phiên 22/10, đồng USD giảm xuống 157,01 yen/USD, so với mức 158,14 yen/USD vào cuối phiên trước. Trong khi đó, đồng euro tăng lên 1,1247 USD/euro, từ mức 1,1233 USD/euro.