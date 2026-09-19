Giá dầu tăng cao nhưng kịch bản tồi tệ nhất được dự báo vẫn chưa xảy ra

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động cuộc chiến với Iran vào cuối tháng 2, các nhà phân tích năng lượng cảnh báo giá dầu có thể tăng hơn gấp đôi nếu xung đột kéo dài. Sau 6 tháng, cuộc chiến vẫn tiếp diễn và giá dầu vẫn biến động mạnh, nhưng những dự báo bi quan nhất về giá dầu vẫn chưa thành hiện thực.

Giá dầu vẫn biến động mạnh nhưng chưa tăng lên những mức cao như dự báo bi quan nhất. Ảnh: AP

Theo ước tính của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), Bắc Kinh đã dành nhiều năm và hàng tỷ USD để tích lũy kho dự trữ dầu lớn nhất thế giới, đưa lượng dầu trong kho dự trữ chiến lược lên khoảng 1,4 tỷ thùng vào cuối năm ngoái. Nhằm bảo vệ Trung Quốc trước những rủi ro về nguồn cung từ nước ngoài, ông Tập Cận Bình đã đưa mục tiêu tự chủ năng lượng vào kế hoạch 5 năm mới nhất của nước này.

Việc khai thác kho dự trữ khổng lồ cho phép Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới và là nước mua dầu lớn nhất của Iran, cắt giảm mạnh lượng dầu thô nhập khẩu sau khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc không kích và Tehran trên thực tế đóng cửa eo biển Hormuz. Trung Quốc cũng được hưởng lợi từ việc chuyển sang sử dụng xe điện trong những năm gần đây và ngày càng khai thác các nguồn năng lượng thay thế khác. Việc Trung Quốc giảm nhập khẩu dầu nhờ đó góp phần làm dịu nhu cầu dầu mỏ toàn cầu, qua đó giảm áp lực tăng giá tại Mỹ, châu Âu và các khu vực khác. Theo số liệu của Mỹ, lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc trung bình chỉ ở mức 8,1 triệu thùng/ngày trong quý II, giảm gần 4 triệu thùng/ngày, tương đương 32%, so với 3 tháng đầu năm.

Các nhà phân tích tại Bank of America tuần trước dự báo giá dầu sẽ ở mức 83 USD/thùng trong nửa cuối năm, "do những gián đoạn kéo dài hơn tại eo biển Hormuz”, nhưng cho biết vẫn kỳ vọng hoạt động vận chuyển qua eo biển này sẽ dần phục hồi. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo nếu bạo lực leo thang và tiếp tục gây cản trở hoạt động vận chuyển, giá dầu có thể lên 95-120 USD/thùng, trong khi thiệt hại đối với các cơ sở hạ tầng năng lượng lớn có thể đẩy giá tăng vọt lên tới 150 USD/thùng.

Giá dầu Brent trung bình khoảng 69 USD/thùng trong năm ngoái và hiện dao động quanh mức 100 USD/thùng. Giá dầu Brent từng tăng vọt trong thời gian ngắn vào cuối tháng 4, chạm mức 126 USD/thùng.

"Thật đáng chú ý cách Trung Quốc quản lý thị trường”, ông Michael Lynch, Chủ tịch công ty Strategic Energy and Economic Research, chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn và phân tích trong ngành dầu khí, nhận định. "Họ không hoảng loạn mà chuyển sang sử dụng nguồn dầu dự trữ, qua đó giữ giá dầu ở mức thấp hơn cho tất cả mọi người”.