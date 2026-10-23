Chứng khoán châu Á giảm điểm do cổ phiếu AI lao dốc, giá dầu tăng cao

Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 23/10, sau đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) trên Phố Wall. Trong khi đó, giá dầu thế giới duy trì gần mức cao nhất kể từ tháng 5 do lo ngại về chiến sự với Iran, tiếp tục gây sức ép lên thị trường tài chính toàn cầu.

Hình ảnh tại một công ty chứng khoán ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AP.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,7%, xuống 61.825,26 điểm, trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 2,4%, còn 5.403,32 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,2%, lên 22.983,80 điểm, còn Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 1,3%, xuống 3.610,52 điểm. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia cũng giảm 0,2%, xuống 8.777 điểm.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 22/10 tại Mỹ, chỉ số S&P 500 giảm 1,2%, ghi nhận phiên mất điểm mạnh nhất kể từ tháng 7. Chỉ số Nasdaq Composite, nơi tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, giảm tới 2,6%. Đà giảm của nhóm công nghệ mạnh đến mức lấn át sự tăng giá của phần lớn cổ phiếu khác trên thị trường Mỹ, trong khi chỉ số Dow Jones vẫn tăng chưa đến 0,1%.

Cổ phiếu các doanh nghiệp liên quan đến AI biến động mạnh trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại chi phí vay vốn ngày càng cao để xây dựng trung tâm dữ liệu và mua thêm chip AI có thể đe dọa đà tăng trưởng của ngành. Thị trường cũng xuất hiện lo ngại rằng giá cổ phiếu đã tăng quá cao sau nhiều năm được thúc đẩy bởi làn sóng đầu tư vào AI, dù các doanh nghiệp trong lĩnh vực này vẫn tiếp tục ghi nhận tăng trưởng.

Cổ phiếu Meta Platforms, công ty mẹ của Facebook và Instagram, giảm 7% dù doanh thu quý vừa qua vượt dự báo của giới phân tích. Nguyên nhân gây thất vọng là lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng. Meta, doanh nghiệp đang đẩy mạnh phát triển tác nhân AI Muse, cũng thông báo kế hoạch tạo thêm một loại cổ phiếu mới để huy động vốn phục vụ đầu tư AI và các khoản chi khác.

Cổ phiếu Tesla giảm 3,1% sau khi hãng xe điện công bố lợi nhuận trong quý mùa hè cao hơn dự báo, nhưng doanh thu không đạt kỳ vọng. Trong khi đó, cổ phiếu Nvidia giảm 4,4% trước làn sóng bán tháo cổ phiếu AI trên toàn cầu. Với vị thế là doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất Phố Wall, Nvidia trở thành cổ phiếu gây sức ép giảm mạnh nhất lên chỉ số S&P 500.

CoreWeave, doanh nghiệp vay vốn để mua chip AI của Nvidia rồi cung cấp năng lực xử lý qua điện toán đám mây, cũng chịu áp lực lớn do những lo ngại về nợ. Cổ phiếu công ty này giảm 10,1%, nối dài giai đoạn biến động mạnh trong những tuần gần đây.

Bên cạnh đà giảm của cổ phiếu công nghệ, giá dầu tăng cao cũng gây sức ép lên thị trường chứng khoán. Trong phiên giao dịch sáng 23/10, giá dầu Brent tăng 0,5%, lên 113,73 USD/thùng, trong khi dầu thô chuẩn Mỹ tăng 0,6%, lên 100,08 USD/thùng. Giá dầu Brent trước đó đã tăng 4% trong phiên 22/10 và tăng mạnh so với mức dưới 97 USD/thùng hồi đầu tháng, khi triển vọng khôi phục hoạt động bình thường của ngành năng lượng toàn cầu vẫn chưa rõ ràng do xung đột Trung Đông.

Những lo ngại về nợ công tăng cao và ngân sách chịu nhiều sức ép cũng đang ảnh hưởng đến gần như mọi nền kinh tế phát triển. Tại Pháp, các cuộc biểu tình đã làm gia tăng sức ép yêu cầu chính phủ tăng chi tiêu, có nguy cơ khiến gánh nặng nợ công tiếp tục tăng thêm.

Ở Mỹ, những quan ngại tương tự, cùng lạm phát cao và các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế vẫn duy trì sức mạnh, đã đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ gần đây.

Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh trong phiên 22/10 khi nhà đầu tư chuyển sang mua trái phiếu chính phủ để tìm kiếm tài sản an toàn hơn giữa lúc cổ phiếu AI lao dốc. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm từ 5,13% vào cuối phiên 21/10 xuống 4,97%, thấp hơn đáng kể so với mức trên 5,30% hồi đầu tháng. Đây là biến động lớn đối với thị trường trái phiếu.

Diễn biến trên xảy ra bất chấp một báo cáo kinh tế mới cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước giảm, dấu hiệu cho thấy tình trạng sa thải lao động có thể vẫn ở mức thấp và nền kinh tế Mỹ đang hoạt động có thể đang tốt hơn mức các nhà kinh tế dự báo.

Trên thị trường ngoại hối sáng 23/10, đồng USD tăng lên 156,93 yen/USD, so với mức 156,77 yen trước đó. Đồng euro giữ nguyên ở mức 1,1215 USD/euro.