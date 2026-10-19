Chứng khoán châu Á trái chiều, giá dầu giảm sau quyết định hoãn trừng phạt Nga của Tổng thống Mỹ

Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 19/10, trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ tiếp tục biến động mạnh do lo ngại về tính bền vững của làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Trong khi đó, giá dầu thế giới giảm hơn 2% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tạm hoãn các biện pháp trừng phạt diện rộng mới đối với Nga, trong đó có lĩnh vực năng lượng.

Nhân viên làm việc tại phòng giao dịch Ngân hàng Hana ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 19/10/2026. Ảnh: AP

Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận tín hiệu tích cực khi các hợp đồng tương lai của chỉ số chứng khoán tăng nhẹ trước thềm tuần công bố kết quả kinh doanh của nhiều tập đoàn lớn.

Thời gian gần đây, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ từ châu Á đến Phố Wall đã gây sức ép lên thị trường chứng khoán toàn cầu. Giới đầu tư ngày càng lo ngại về khả năng duy trì đà tăng trưởng của lĩnh vực AI sau thời gian phát triển mạnh mẽ.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 1,8%, lên 5.768,01 điểm trong phiên giao dịch ngày 19/10, sau khi giảm mạnh vào tuần trước. Trong tháng qua, chỉ số Kospi đã giảm hơn 17% và hiện vẫn thấp hơn nhiều so với mốc 9.000 điểm mà chỉ số này từng vượt qua vào tháng 6, khi làn sóng đầu tư vào AI lên cao. Cổ phiếu Samsung Electronics tăng 1,2%, trong khi cổ phiếu nhà sản xuất chip nhớ SK Hynix tăng 0,4%.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,6%, xuống 64.916,70 điểm. Cổ phiếu nhà sản xuất thiết bị bán dẫn Tokyo Electron giảm 2,6%, còn cổ phiếu SoftBank Group, tập đoàn đầu tư vào OpenAI, giảm 2%.

Ông Thomas Mathews, Trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Capital Economics, nhận định biến động của cổ phiếu công nghệ có thể tiếp tục gia tăng khi thị trường AI phát triển nóng. Theo ông, trong thời kỳ bong bóng công nghệ dot-com, thị trường từng chứng kiến nhiều đợt bán tháo mạnh nhưng diễn ra trong thời gian ngắn, ngay cả khi giá cổ phiếu nhìn chung vẫn tăng đáng kể trong cả giai đoạn.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tăng nhẹ 0,4%, lên 3.730,92 điểm, sau khi nước này công bố tăng trưởng kinh tế quý III đạt 4,5%, cao hơn dự báo. Tuy nhiên, cổ phiếu CXMT, nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu Trung Quốc, giảm hơn 7%, bất chấp việc doanh nghiệp dự báo lợi nhuận khả quan trong 9 tháng đầu năm.

Thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) nghỉ giao dịch do kỳ nghỉ lễ.

Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0,4%, lên 8.845,70 điểm. Trong khi đó, chỉ số Taiex của Đài Loan (Trung Quốc) giảm 0,6% và chỉ số Sensex của Ấn Độ giảm 0,9%.

Đáng chú ý, chỉ số chứng khoán chủ chốt của Indonesia có thời điểm giảm hơn 5%, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 16/10, thị trường Indonesia đã giảm hơn 11% sau khi tổ chức cung cấp chỉ số chứng khoán MSCI cảnh báo có thể hạ phân loại thị trường nước này khỏi nhóm thị trường mới nổi.

Tại Mỹ, trong phiên giao dịch cuối tuần trước, chỉ số S&P 500 giảm 1,1%, chỉ số Dow Jones giảm 0,3%, còn chỉ số Nasdaq, nơi tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, giảm 2,1%. Trong tuần này, giới đầu tư tiếp tục theo dõi kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp lớn tại Mỹ, trong đó có Meta, Netflix, General Motors, Tesla và IBM. Theo các chuyên gia, kết quả kinh doanh tích cực của doanh nghiệp là một trong những yếu tố giúp thị trường chứng khoán Mỹ duy trì sức chống chịu trong thời gian gần đây.

Trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ đối mặt với nhiều rủi ro, trái phiếu chính phủ Mỹ có thể thu hút thêm dòng vốn khi nhà đầu tư tìm kiếm những tài sản tương đối an toàn. Tuy nhiên, thị trường trái phiếu cũng trải qua nhiều biến động trong những tuần gần đây. Sáng 19/10, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống khoảng 5,07%, so với mức 5,13% vào cuối tuần trước.

Đầu tháng này, lợi suất trái phiếu từng tăng lên 5,35%, mức cao nhất kể từ năm 2002. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ lo ngại lạm phát leo thang do cú sốc giá năng lượng liên quan đến xung đột tại Iran, cùng với tình trạng nợ công Mỹ tiếp tục tăng. Những rủi ro này khiến nhà đầu tư yêu cầu mức lợi suất cao hơn khi mua trái phiếu chính phủ Mỹ.

Giá dầu giảm hơn 2% sau quyết định của Tổng thống Donald Trump

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 19/10. Giá dầu Brent, loại dầu chuẩn quốc tế, giảm 2,5%, xuống còn 107,16 USD/thùng. Giá dầu thô chuẩn Mỹ giảm 2,2%, xuống 96,84 USD/thùng.

Đà giảm xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp vào cuối ngày 16/10, quyết định tạm hoãn các biện pháp trừng phạt mới trên diện rộng đối với Nga, chỉ vài ngày trước thời điểm các biện pháp này dự kiến có hiệu lực.

Quyết định của Washington, trong đó có việc tạm hoãn các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực năng lượng Nga, có thể tạo điều kiện để nước này tăng xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Động thái này khiến Ukraine thất vọng. Trước đó, vào đầu tháng 10, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đã đạt được một thỏa thuận về dầu diesel với Nga nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu trong nước trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ dự kiến diễn ra ngày 3/11.

Tuy nhiên, dù giảm trong phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu thế giới vẫn duy trì ở mức cao so với thời điểm trước khi xung đột tại Iran bùng phát. Theo giới phân tích, nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu vẫn ở mức cao do căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là những bất ổn liên quan đến hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với thị trường năng lượng thế giới. Những yếu tố này tiếp tục tạo sức ép tăng giá dầu trong thời gian tới.

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD giảm xuống 157,98 yên Nhật, so với mức 158,10 yên trước đó. Đồng euro giao dịch ở mức 1,1218 USD, giảm so với mức 1,1234 USD.