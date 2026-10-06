ICC công khai lệnh bắt giữ 4 thủ lĩnh Taliban bị cáo buộc đàn áp phụ nữ

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ngày 5/10 cho biết sẽ công khai các lệnh bắt giữ đối với 4 thủ lĩnh cấp cao của Taliban, cáo buộc họ phạm tội ác chống lại loài người vì đã đàn áp phụ nữ, trẻ em gái tại Afghanistan kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền năm 2021.

Theo thông báo của ICC, các lệnh bắt được ban hành vào tháng 7 và tháng 9/2025 đối với thủ lĩnh tối cao Taliban Hibatullah Akhundzada và Chánh án Tòa án Tối cao Afghanistan Abdul Hakim Haqqani. Hai người khác bị truy nã là Bộ trưởng Giáo dục Habibullah Agha và Bộ trưởng Giáo dục Đại học Neda Mohammad Nadim.

Lệnh bắt đối với ông Akhundzada và ông Haqqani đã được công bố một phần vào năm ngoái nhưng vẫn được niêm phong. Trong bối cảnh Taliban đang kiểm soát Afghanistan và ICC không có lực lượng cảnh sát để thực thi lệnh bắt, khả năng những người này bị bắt giữ được đánh giá là rất thấp.

Kể từ khi trở lại nắm quyền, Taliban đã cấm phụ nữ làm việc, hạn chế họ tiếp cận hầu hết các không gian công cộng và cấm nữ sinh tiếp tục học sau lớp 6. Năm ngoái, ông Akhundzada cũng ban hành lệnh cấm xây dựng các tòa nhà có cửa sổ nhìn vào những nơi phụ nữ có thể ngồi hoặc đứng.

ICC cho biết 4 người bị cáo buộc đàn áp trên cơ sở giới đối với “trẻ em gái, phụ nữ và những người không phù hợp với chính sách của Taliban về giới, bản dạng giới hoặc biểu hiện giới”, đồng thời đàn áp trên cơ sở chính trị đối với những người bị coi là “đồng minh của trẻ em gái và phụ nữ”. Tòa án chưa công bố ngay toàn bộ nội dung chi tiết của các lệnh bắt giữ.

Các thẩm phán ban hành lệnh bắt giữ cho rằng 4 người này đã “nhân danh Taliban” thực thi chính sách “dẫn đến những hành vi vi phạm nghiêm trọng các quyền và tự do cơ bản của người dân Afghanistan”, liên quan đến các hành vi giết người, giam giữ, tra tấn, hiếp dâm và cưỡng bức mất tích.

Theo các thẩm phán, Taliban “nhắm mục tiêu cụ thể vào trẻ em gái và phụ nữ vì giới tính của họ”, tước đoạt các quyền và tự do cơ bản, trong đó có quyền được giáo dục, quyền riêng tư và đời sống gia đình, cũng như quyền tự do đi lại, biểu đạt, tư tưởng, lương tâm và tôn giáo.

Các tổ chức bảo vệ quyền con người đã hoan nghênh việc ICC ban hành các lệnh bắt đối với hai thủ lĩnh cấp cao của Taliban vào năm ngoái.