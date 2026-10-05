Thái Lan cảnh báo mưa lớn khi số người thiệt mạng do lũ lụt tăng lên 31

Giới chức Thái Lan ngày 5/10 cảnh báo nguy cơ tiếp tục có mưa lớn và lũ quét, trong bối cảnh số người thiệt mạng do lũ lụt trên cả nước kể từ giữa tháng 9 đã tăng lên 31.

Tình trạng ngập lụt sau nhiều ngày mưa lớn tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AP

Cục Khí tượng Thái Lan cho biết dông, gió mạnh và mưa lớn được dự báo xảy ra tại phần lớn khu vực miền Bắc và miền Trung nước này từ ngày 5-7/10, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, đặc biệt tại các vùng trũng thấp. Một số khu vực miền Trung, miền Đông và miền Nam, trong đó có thủ đô Bangkok, cũng được dự báo có mưa to đến rất to trong những ngày cuối tuần.

Nhiều khu vực ở Bangkok bị ngập trong tuần trước sau nhiều ngày mưa lớn, khiến hàng nghìn người phải sơ tán và giao thông, sinh hoạt bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tình hình hiện đã cơ bản được cải thiện, nhưng một số khu vực trũng thấp vẫn còn ngập nước.

Chính quyền Bangkok cho biết đã triển khai các biện pháp nhằm giảm nguy cơ ngập lụt tiếp diễn, trong đó có xả bớt nước tại các kênh chính của thành phố để tăng khả năng tiếp nhận nước mưa, đồng thời bố trí thêm máy bơm nước tại những khu vực có nguy cơ cao.

Theo Cục Phòng ngừa và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan, tính đến ngày 5/10, hơn 3,5 triệu người trên cả nước vẫn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Lũ lụt đã khiến 31 người thiệt mạng tại 8 tỉnh, trong đó có 4 trường hợp ở Bangkok.

Thiệt hại trên diện rộng do lũ lụt đã khiến Chính phủ Thái Lan tuần trước phê duyệt khoản ngân sách khẩn cấp hơn 4,1 tỷ baht (khoảng 122 triệu USD) để khắc phục hậu quả.