Đại biểu HĐND thành phố (Tổ số 6) tiếp xúc cử tri các xã, phường khu vực Móng Cái

Chiều 17/11, tại phường Móng Cái 3, Tổ đại biểu HĐND thành phố số 6 phối hợp với ban thường trực ủy ban MTTQ các xã, phường khu vực Móng Cái tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp với các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 tại trụ sở phường Móng Cái 3 kết hợp trực tuyến với các xã Hải Ninh, Hải Sơn, Vĩnh Thực.

Tổ đại biểu HĐND thành phố Quảng Ninh số 6 tiếp xúc cử tri các xã, phường khu vực Móng Cái.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND thành phố số 6 đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031; báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2026, những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, đồng thời làm rõ phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm năm 2027.

Theo đó, kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 đến ngày 9/12/2026. Kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo định kỳ, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2026; quyết định các mục tiêu và giải pháp cho năm 2027 cùng nhiều nghị quyết quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND.

Đại tá Nguyễn Quang Hòa, Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh, thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, cử tri được thông tin kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri các xã, phường khu vực Móng Cái gửi tới các kỳ họp trước, qua đó giúp cử tri nắm bắt đầy đủ hơn tình hình hoạt động của HĐND thành phố cũng như những vấn đề đang được quan tâm trong quá trình điều hành, phát triển địa phương.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở và trách nhiệm, cử tri các xã phường khu vực Móng Cái đã đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị thiết thực xoay quanh các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, đời sống dân sinh và cơ sở hạ tầng tại địa phương. Trong đó có một số nội dung đáng chú ý, như: Đề nghị tăng diện tích giao khoán rừng ngập mặn và các cơ chế hỗ trợ để nhân dân phát triển sản xuất; tháo dỡ hạ tầng kỹ thuật viễn thông không còn sử dụng; đầu tư xây dựng chợ dân sinh; nâng cấp hệ thống tưới tiêu, tuyến đê; đề nghị điều chỉnh cơ chế hỗ trợ phù hợp cho học sinh xã đảo Vĩnh Thực khi di chuyển vào đất liền học THPT và xem xét khả năng mở phân hiệu trường THPT hoặc nghiên cứu phương án trường liên cấp nhằm tạo điều kiện cho con em xã đảo.

Đồng chí Vũ Ngọc Hà, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thành phố số 6, phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Qua lắng nghe các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Hà, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thành phố Quảng Ninh số 6, đã trực tiếp thông tin và giải đáp một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến định hướng của thành phố trong phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển chợ, chống ngập lụt đô thị, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật.

Đối với các ý kiến, kiến nghị chính đáng khác của cử tri, Tổ đại biểu HĐND thành phố số 6 tiếp thu, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, giải quyết kiến nghị cử tri, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Cử tri các xã, phường khu vực Móng Cái phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố.