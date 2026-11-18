Tổ đại biểu số 2 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri các phường Phong Cốc, Liên Hòa

Chiều 18/11, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố và các thành viên Tổ đại biểu số 2 HĐND thành phố Quảng Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031, đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Phong Cốc, Liên Hòa trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Dự hội nghị có lãnh đạo và gần 200 cử tri đại diện cho nhân dân 2 phường.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố và các thành viên Tổ đại biểu số 2 HĐND thành phố Quảng Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031, thông tin một số nội dung và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri 2 phường Phong Cốc, Liên Hòa.

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe đại diện Tổ đại biểu số 2 HĐND thành phố thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031, dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 đến ngày 9/12/2026.

Cử tri cũng được nghe báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp trước và một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế, xã hội của thành phố năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Cử tri các phường Phong Cốc, Liên Hòa gửi ý kiến, kiến nghị tới Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố.

Bày tỏ niềm vui trước những thành tựu thành phố Quảng Ninh đã đạt được trong năm 2026, cử tri 2 phường Phong Cốc, Liên Hòa đã phát biểu đóng góp một số ý kiến, kiến nghị gửi tới Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố Quảng Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong đó tập trung vào một số nội dung, như: Nâng mức phụ cấp, trợ cấp cho Ban công tác Mặt trận và lãnh đạo các thôn, khu phố; nhanh chóng đầu tư, nâng cấp đồng bộ hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông và đảm bảo tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn; cùng một số vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh…

Đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của các phường thông tin, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị.

Lắng nghe các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, bày tỏ sự trân trọng trước những kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 6 của HĐND thành phố. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của các phường đã thông tin, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội; việc đầu tư đồng bộ các kết cầu hạ tầng; đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án, công trình…

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri các phường Phong Cốc, Liên Hòa của Tổ đại biểu số 2 HĐND thành phố.

Đối với các ý kiến, kiến nghị chính đáng khác, Tổ đại biểu số 2 HĐND thành phố ghi nhận, tiếp thu, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.