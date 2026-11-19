Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri phường Mông Dương, Cửa Ông và xã Hải Hòa

Ngày 19/11, Tổ đại biểu số 5 HĐND thành phố đã tiếp xúc cử tri phường Mông Dương, Cửa Ông và xã Hải Hòa trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Quang cảnh buổi tiếp xúc.

Tại hội nghị, các đại biểu HĐND thành phố đã thông tin đến cử tri các địa phương về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp trước.

Đồng chí Phạm Hồng Biên, Chánh Văn phòng Thành ủy, đại biểu HĐND thành phố, thông tin đến cử tri về kết quả phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Cử tri cũng được thông tin về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 9/12/2026. Kỳ họp dự kiến xem xét 29 nội dung theo đề nghị của Thường trực HĐND, UBND thành phố, tập trung vào các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, đầu tư công và những cơ chế, chính sách quan trọng của thành phố.

Cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri 3 địa phương đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến: Thành phố sớm tuyển dụng, bổ sung giáo viên, nhân viên trường học còn thiếu; bảo đảm chế độ cho giáo viên hợp đồng và tăng cường ngân sách đầu tư cơ sở vật chất, chuyển đổi số trong giáo dục; sớm nạo vét hạ lưu sông Mông Dương, khơi thông dòng chảy, phòng chống ngập úng trước mùa mưa lũ năm 2027; nâng chế độ cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu; có chính sách hỗ trợ mở rộng mạng lưới cấp nước sạch…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng Đoàn ĐBQH, đại biểu HĐND thành phố, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng Đoàn ĐBQH, đại biểu HĐND thành phố, ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền, nhất là các vấn đề về tuyển dụng giáo viên, ngân sách giáo dục, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và cấp nước sạch. Đồng chí đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, tham mưu giải pháp tháo gỡ; đồng thời yêu cầu các địa phương, đơn vị quan tâm giải quyết những vấn đề cử tri phản ánh, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.