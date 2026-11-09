Phường Móng Cái 1: Trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết

Ngày 9/11, MTTQ phường Móng Cái 1 phối hợp với Công an phường Móng Cái 1 và nhà tài trợ Công ty TNHH Nha khoa Việt Mỹ LGT tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hơn, trú tại khu Hải Hòa 3, phường Móng Cái 1, có hoàn cảnh khó khăn, chồng mất, bà cùng các con và các cháu sống trong căn nhà xuống cấp.

Các đơn vị trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Hơn.

Qua quá trình nắm bắt từ khu phố, sự kết nối từ MTTQ phường và Công an phường, Công ty TNHH Nha khoa Việt Mỹ LGT đã tài trợ 100 triệu đồng để hỗ trợ hộ gia đình bà Hơn có thêm điều kiện xây dựng mới căn nhà, diện tích trên 70m2, trị giá khoảng 500 trăm triệu đồng.

Chương trình hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết là hoạt động an sinh xã hội thiết thực giúp gia đình bà Hơn ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất. Đồng thời thể hiện sâu sắc sự quan tâm chăm lo của địa phương, doanh nghiệp đối với những hoàn cảnh kém may mắn, tạo động lực để các gia đình vượt khó, vươn lên.