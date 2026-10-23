Daiki Hashimoto lần thứ tư liên tiếp vô địch thể dục dụng cụ thế giới

Vận động viên Daiki Hashimoto của Nhật Bản giành huy chương vàng nội dung toàn năng nam tại Giải vô địch thể dục dụng cụ nghệ thuật thế giới ngày 22/10, qua đó lần thứ tư liên tiếp đăng quang ở nội dung này. Thành tích tiếp tục khẳng định vị thế của anh trong nhóm những vận động viên thể dục dụng cụ nam xuất sắc nhất thế giới.

Vận động viên Daiki Hashimoto của Nhật Bản thi đấu nội dung vòng treo trong chung kết toàn năng nam tại Giải vô địch thể dục dụng cụ nghệ thuật thế giới ở Rotterdam, Hà Lan, ngày 22/10/2026. Ảnh: AP

Ở nội dung chung kết, Hashimoto đạt tổng điểm 85,988 sau sáu nội dung thi đấu. Vận động viên 25 tuổi khép lại cuộc tranh tài bằng màn trình diễn xuất sắc ở nội dung xà đơn, đạt 14,766 điểm. Dù có thể lựa chọn bài thi an toàn hơn để bảo đảm vị trí dẫn đầu, nhà vô địch Olympic toàn năng năm 2020 vẫn quyết định thực hiện bài thi có độ khó cao.

Chiến thắng của Hashimoto càng đáng chú ý khi anh khởi đầu không thuận lợi ở nội dung thể dục tự do, chỉ đứng thứ 10 sau lượt thi đầu tiên. Tuy nhiên, vận động viên Nhật Bản đã cải thiện thứ hạng qua các nội dung tiếp theo trước khi giành chiến thắng chung cuộc.

Với bốn chức vô địch toàn năng thế giới liên tiếp kể từ năm 2021, Hashimoto hiện chỉ xếp sau huyền thoại đồng hương Kohei Uchimura về số lần đăng quang liên tiếp ở nội dung này. Uchimura từng lập kỷ lục sáu kỳ liên tiếp giành huy chương vàng toàn năng thế giới trong giai đoạn 2009-2015.

Huy chương bạc thuộc về Yang Haonan của Trung Quốc với 84,199 điểm. Vận động viên Joe Fraser của Anh giành huy chương đồng với 83,531 điểm, đánh dấu sự trở lại ấn tượng sau những khó khăn ở nội dung đồng đội, góp phần khiến đội tuyển Anh không thể giành huy chương.

Trong khi đó, Arsenii Dukhno của Nga bỏ lỡ cơ hội giành huy chương dù từng bám sát Hashimoto trước lượt thi cuối. Vận động viên 18 tuổi, lần đầu tham dự giải vô địch thế giới dành cho VĐV trưởng thành, bước vào bài thi quyết định với khoảng cách điểm số rất nhỏ so với đối thủ Nhật Bản. Tuy nhiên, anh ngã ngay đầu bài thi và tiếp tục mắc nhiều lỗi tư thế, chỉ đạt 11,566 điểm, qua đó tụt xuống vị trí thứ bảy chung cuộc.

Hai đại diện của Mỹ không giành được huy chương. Frederick Richard, thành viên đội tuyển Mỹ giành huy chương đồng Olympic Paris 2024 và từng đoạt huy chương đồng toàn năng thế giới năm 2023, kết thúc ở vị trí thứ tám. Đồng đội Danila Leykin, 19 tuổi, xếp thứ 11 trong lần đầu góp mặt tại chung kết toàn năng nam của giải vô địch thế giới.