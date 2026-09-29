ASIAD 20: Nhật Bản giành Huy chương Vàng tiếp sức trong đêm mưa khép lại môn điền kinh

Tối 29/9, trong điều kiện thời tiết mưa gió, môn điền kinh đã khép lại tại Đại hội Thể thao châu Á với cuộc so tài trực tiếp giữa hai cường quốc điền kinh khu vực là Trung Quốc và Nhật Bản trong nội dung cuối cùng: Chạy tiếp sức nam 4x400m.

Các thành viên đội tuyển chạy tiếp sức nam 4x400 mét của Nhật Bản, từ trái sang: Fuga Sato, Shinya Hayashi, Kenji Imaizumi và Yuki Joseph Nakajima, ăn mừng chiến thắng sau khi giành Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao châu Á ở Nagoya, Nhật Bản, ngày 29/9/2026. Ảnh: AP

Đội tuyển Nhật Bản về đích đầu tiên giành Huy chương Vàng với thành tích 3 phút 00,75 giây, trong khi Qatar giành Huy chương Bạc với 3 phút 00,93 giây và Ấn Độ nhận Huy chương Đồng với 3 phút 01,61 giây. Đội tuyển Trung Quốc xếp thứ 5.

Hai nội dung tiếp sức khác cũng góp phần khép lại đêm thi đấu. Đội tuyển Trung Quốc chiến thắng ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x100m với thành tích 40,78 giây, còn Ấn Độ bước lên bục cao nhất ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ với 3 phút 29,69 giây.

Nội dung tiếp sức 4x400m nữ vẫn lưu giữ một trong những kỷ lục thế giới lâu đời nhất lịch sử do đội tuyển Liên Xô thiết lập vào năm 1988 với thành tích 3 phút 15,17 giây.

Tính chung cuộc, đoàn Trung Quốc dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương điền kinh với 17 Huy chương Vàng và tổng cộng 39 huy chương. Đoàn Nhật Bản giành 10 Huy chương Vàng và 32 huy chương tổng cộng trong suốt 7 ngày tranh tài trên đường chạy. Bahrain đứng tiếp theo trên bảng xếp hạng với 9 Huy chương Vàng và tổng cộng 13 huy chương.

Ở môn nhảy sào, vận động viên Ernest John Obiena của Philippines giành Huy chương Vàng trong đêm thi đấu cuối cùng với mức xà 5,91m. Anh đang nắm giữ kỷ lục châu Á ở mức 6,00m, khoảng cách không quá xa so với kỷ lục thế giới 6,30m do vận động viên Armand Duplantis của Thụy Điển nắm giữ.