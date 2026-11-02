Italy vỡ òa khi Kimi Antonelli giành chức vô địch F1 sau 73 năm chờ đợi

Tay đua Kimi Antonelli đã làm nên lịch sử khi trở thành người Italy đầu tiên vô địch thế giới Công thức 1 (F1) sau 73 năm, đồng thời là nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử giải đua. Thành tích của tay đua 20 tuổi thuộc đội Mercedes tại chặng Grand Prix Mexico City ngày 1/11 đã khiến cả Italy vỡ òa trong niềm vui và tự hào.

Tay đua Andrea Kimi Antonelli người Italy của đội Mercedes ăn mừng chức vô địch thế giới sau chặng đua Formula One Mexico Grand Prix tại Mexico City. Ảnh: AP.

Antonelli chính thức giành chức vô địch thế giới F1 sau khi về thứ ba tại chặng Grand Prix Mexico City, qua đó bảo đảm ngôi đầu bảng xếp hạng khi mùa giải vẫn còn bốn chặng đua. Đây là lần đầu tiên một tay đua Italy đăng quang kể từ Alberto Ascari năm 1953. Dù không thi đấu cho Ferrari, đội đua nổi tiếng nhất Italy với lực lượng người hâm mộ cuồng nhiệt thường được gọi là "tifosi", Antonelli vẫn trở thành niềm tự hào của cả đất nước.

Sáng 2/11, hình ảnh tay đua trẻ xuất hiện trên trang nhất của hầu hết các tờ báo Italy. Một số báo đăng bức ảnh Antonelli được hai cựu vô địch thế giới Lewis Hamilton và Max Verstappen công kênh trên vai, trong khi những tờ khác lựa chọn hình ảnh anh bên quốc kỳ Italy.

"Italy đã khóc, đã mỉm cười rồi lại khóc cùng cậu ấy" - nhật báo La Repubblica viết, nhắc đến khoảnh khắc Antonelli bật khóc khi cán đích, ăn mừng chức vô địch rồi tiếp tục rơi nước mắt trên bục nhận giải.

Nhiều ngôi sao thể thao Italy nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến nhà vô địch trẻ. Trong thông điệp video, tay vợt Jannik Sinner không giấu được sự phấn khích: “Chúc mừng chức vô địch thế giới đầu tiên của cậu. Cậu đã mang về một thành tích không thể tin nổi. Hãy biết rằng cả Italy đang tự hào về cậu".

Huyền thoại đua xe mô tô Valentino Rossi cũng bày tỏ niềm tự hào, trong khi nhà vô địch bơi lội Olympic Federica Pellegrini khẳng định Antonelli đã viết nên một trang sử quan trọng của thể thao Italy.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni gửi lời chúc mừng trên mạng xã hội ngay sau khi Antonelli cán đích. "Kimi Antonelli là nhà vô địch thế giới! Ở tuổi 20, cậu ấy đã đạt được cột mốc phi thường, trở thành nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử Công thức 1" - bà Meloni viết. Theo Thủ tướng Italy, thành tích này đưa một tay đua nước nhà trở lại đỉnh cao thế giới, là phần thưởng cho tài năng, nỗ lực, quyết tâm và sự cống hiến, đồng thời trở thành nguồn tự hào lớn của đất nước.

Tại Bologna, quê hương Antonelli, thị trưởng thành phố thông báo sẽ trao tặng anh giải Nettuno d'Oro (Sao Hải Vương Vàng), danh hiệu công dân cao quý nhất của địa phương.

Hơn 200 người đã tập trung tại một nhà hát gần nơi Antonelli lớn lên để theo dõi chặng đua qua màn hình lớn. Tại San Marino, nơi tay đua trẻ hiện sinh sống, bạn bè và người hâm mộ cũng tụ họp tại một quán rượu để cổ vũ và ăn mừng chiến thắng. Bạn bè mô tả Antonelli là một chàng trai trầm tính, bình dị. Với nhiều người hâm mộ F1, chính tính cách gần gũi ấy càng khiến thành tích của anh trở nên đặc biệt.

Giữa những lời ca ngợi về thành tích lịch sử, nhật báo thể thao Gazzetta dello Sport lại chọn một chi tiết đời thường để khắc họa nhà vô địch trẻ. Ngay bên dưới dòng tít lớn tôn vinh Antonelli như một huyền thoại, tờ báo đăng lời chia sẻ của mẹ anh, bà Veronica: "Thằng bé vẫn được bố mẹ cho tiền tiêu vặt hằng tháng".