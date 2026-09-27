Trung Quốc tiếp tục áp đảo Asian Games sau nửa chặng đường

Sau nửa chặng đường của Asian Games, Trung Quốc tiếp tục thể hiện ưu thế vượt trội trên bảng tổng sắp huy chương, với 107 HCV, bỏ xa Nhật Bản đứng thứ hai với 31 HCV. Khoảng cách này tiếp tục cho thấy sự thống trị kéo dài nhiều thập kỷ của thể thao Trung Quốc tại đại hội thể thao đa môn lớn nhất châu Á.

Vận động viên Zhang Zhanshuo của Trung Quốc ăn mừng sau khi giành chiến thắng ở chung kết nội dung 400m tự do nam môn bơi tại Đại hội Thể thao châu Á ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AP.

Tính đến hết ngày 26/9, Trung Quốc giành tổng cộng 176 huy chương, trong khi Nhật Bản có 129. Khoảng cách ở tổng số huy chương không lớn bằng số HCV, nhưng Trung Quốc vẫn duy trì vị trí dẫn đầu rõ rệt.

Asian Games năm nay quy tụ 11.000 VĐV, nhiều hơn số VĐV tham dự Olympic Paris hai năm trước, khoảng 10.700 người. Tuy nhiên, tương tự Olympic, sự chênh lệch giữa các nền thể thao hàng đầu và nhóm còn lại vẫn rất lớn.

Ở cuối bảng tổng sắp, Bangladesh, Brunei, Mông Cổ và Syria mới chỉ giành một HCĐ mỗi nước, trong khi khoảng hơn 10 quốc gia vẫn chưa có huy chương.

Bơi lội nổi bật với các ngôi sao Trung Quốc và Nhật Bản

Môn bơi diễn ra trong sáu ngày đầu tiên và trở thành một trong những điểm nhấn lớn nhất của tuần thi đấu mở màn. Trung Quốc giành tới 30 HCV ở môn này.

Kình ngư tự do Zhang Zhanshuo giành 7 HCV, trong đó có bốn nội dung cá nhân 200m, 400m, 800m và 1.500m tự do, cùng ba nội dung tiếp sức.

VĐV 13 tuổi Yu Zidi cũng gây ấn tượng với 3 HCV ở các nội dung 200m bướm, 200m hỗn hợp cá nhân và 400m hỗn hợp cá nhân. Cả Zhang Zhanshuo và Yu Zidi đều được xem là những gương mặt đáng chú ý trước Giải vô địch thế giới năm tới tại Budapest, Hungary và Olympic Los Angeles sau đó một năm.

Dù Trung Quốc áp đảo về thành tích, kỷ lục thế giới duy nhất của môn bơi tại đại hội lại thuộc về Nhật Bản. Shin Ohashi lập kỷ lục ở nội dung 200m ếch nam với thành tích 2 phút 04 giây 83.

Asian Games có nhiều môn thể thao hiếm gặp ở các đại hội khác

Bên cạnh các môn quen thuộc như điền kinh, quần vợt, bơi, cầu lông, thể dục dụng cụ, bóng đá, xe đạp và cử tạ, Asian Games còn có nhiều môn ít xuất hiện tại các sự kiện thể thao toàn cầu.

Trong số đó có kabaddi -môn thể thao đối kháng đồng đội có nguồn gốc từ Ấn Độ, cầu mây, kurash - môn võ vùng Trung Á, jiu jitsu - Nhu thuật truyền thống Nhật Bản, padel - môn thể thao kết hợp giữa tennis và squash, quần vợt mềm, teqball - môn thể thao kết hợp giữa bóng đá, bóng bàn, và cầu mây, và wushu.

Thể thao điện tử tiếp tục góp mặt tại Asian Games lần thứ hai sau kỳ đại hội tại Trung Quốc ba năm trước. Ngày 26/9, học sinh Nhật Bản Yuki Kurihara, 11 tuổi, giành HCV.

Võ thuật tổng hợp (MMA) cũng lần đầu được đưa vào chương trình, với mục tiêu xa hơn là hướng tới Olympic. Phiên bản MMA tại Asian Games được điều chỉnh nhẹ hơn so với thi đấu chuyên nghiệp: không thi đấu trong lồng, VĐV sử dụng găng và bảo vệ ống chân, cấm đòn chỏ, đồng thời không được lên gối hoặc đá vào đầu đối thủ khi người này đang nằm trên sàn.

Ban tổ chức xin lỗi về những trục trặc trong lưu trú và đi lại

Bên cạnh các cuộc tranh tài, công tác tổ chức đại hội cũng gặp nhiều vấn đề. Ban tổ chức và Hội đồng Olympic châu Á (OCA) phải đối mặt với những phàn nàn liên quan chỗ ở và vận chuyển.

Để tiết kiệm chi phí, ban tổ chức không xây làng VĐV riêng mà bố trí VĐV và quan chức ở trên tàu du lịch, khách sạn và các khu nhà gỗ tạm. Những phản ánh ban đầu gồm giường quá ngắn, mái nhà bị dột và nhầm lẫn trong phân phòng, trong đó có trường hợp nam và nữ được xếp chung.

Lượng khán giả tại một số địa điểm thi đấu cũng khá thấp, trong khi việc đi lại gặp khó khăn do một số địa điểm cách xa thành phố chủ nhà Nagoya.

“Đã có những sai sót trong khâu lưu trú và vận chuyển. Tôi thành thật xin lỗi về những sai sót này” - Tổng Thư ký Ban tổ chức Satoshi Murate nói tại cuộc họp báo ngày 26/9.

Nhật Bản giành quyền đăng cai Asian Games từ năm 2016, trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, Olympic Tokyo bị hoãn tới năm 2021 và các bê bối đấu thầu liên quan kỳ Olympic này bị phanh phui.

Chi phí cuối cùng của Olympic Tokyo vào khoảng 13 tỷ USD, dù một cuộc kiểm toán của chính phủ cho rằng con số thực tế có thể cao gấp đôi. Sau đó, sự quan tâm của các nhà tài trợ đối với những khoản chi lớn cho Asian Games cũng giảm đáng kể.

Ban tổ chức còn gặp sự cố trong tuần đầu khi quốc ca Triều Tiên được phát nhầm tại trận khúc côn cầu nam giữa Hàn Quốc và Bangladesh.