Đảm bảo tiến độ, chất lượng đối với báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp

Sáng 23/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Trong tháng 10/2026, Thường trực HĐND thành phố đã ban hành 89 văn bản để cụ thể hóa và tổ chức triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo chương trình công tác; tập trung chỉ đạo chuẩn bị các kỳ họp trong quý IV/2026. Đồng thời, chỉ đạo triển khai 3 cuộc giám sát chuyên đề và 6 cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên. Nổi bật, giám sát chuyên đề về quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy; giám sát của Ban Pháp chế về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại công an cấp xã; giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội về chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch theo Nghị quyết 57-NQ/TW (ngày 22/12/2024) của Bộ Chính trị.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu kết luận tại phiên họp.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận Thường trực HĐND thành phố đã bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy, chủ động chỉ đạo, điều hòa, phối hợp triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, nhất là tập trung chuẩn bị sớm các kỳ họp, tăng cường giám sát các vấn đề trọng tâm, tổ chức thành công hội nghị giao ban 2 cấp và chủ động chuẩn bị phiên giải trình.

Đồng chí yêu cầu trong tháng 11, Thường trực HĐND thành phố khẩn trương tham mưu, hoàn thiện văn bản báo cáo với Ban Thường vụ Thành ủy về định hướng, trọng tâm trong hoạt động giám sát của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng kết luận số 96-KL/TW của Bộ Chính trị; rà soát kỹ lưỡng các quy định của Trung ương để hoàn thiện quy chế làm việc của HĐND thành phố, trình kỳ họp chuyên đề vào đầu tháng 11/2026; phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố đảm bảo tiến độ, chất lượng đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp, đảm bảo theo nguyên tắc đúng thẩm quyền của HĐND, theo chủ trương của Trung ương và thành phố, nhất là định hướng bố trí nguồn kinh phí tối thiểu cho các chương trình, nghị quyết chiến lược của Trung ương.

Thường trực HĐND và các Ban tiếp tục khảo sát, giám sát, phối hợp với UBND thành phố trong việc thực hiện quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 13% năm 2026, trong đó tập trung vào giải quyết, tháo gỡ những điểm nghẽn thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐND. Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực, phương án biên chế của HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố cho cả giai đoạn 2027-2031; chuẩn bị tốt phiên giải trình, hoàn thành trước 10/11 và nội dung chất vấn tại kỳ họp cuối năm; tăng cường, đổi mới phương thức hoạt động, hình thức tuyên truyền của công tác thông tin dân nguyện; chuẩn bị công tác đánh giá xếp loại cán bộ, công chức cuối năm theo đúng vị trí việc làm, nhiệm vụ, chức năng, đảm bảo thực chất.